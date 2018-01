Kevin Schwantz: “Márquez tiene que encontrar la forma de reducir el riesgo”

Es el piloto más rápido de la actual parrilla de MotoGP, pero también uno de los que más veces besa el suelo. Hablamos de Marc Márquez, que de momento ha tenido la suerte de no tener que lamentar más allá de rasguños cuando sobrepasa el límite de la física. Sin embargo, el no tratar de reducir riesgos puede llevar a tener un disgusto, según opina Kevin Schwantz, campeón del mundo de 500 cc en 1993. No obstante, esto debe hacerse sin perder un ápice de velocidad, algo que sin duda representa un gran desafío.

“Márquez va al límite en cada vuelta. Si das el 100% cometes errores, pero también es la forma de descubrir qué es capaz de hacer la moto. Eso no lo puedes hacer al 95 o 96%. Pero también ha tenido suerte, porque sufrió algunos accidentes importantes este año sin hacerse daño”, ha afirmado Kevin Schwantz a Motorsport, incidiendo en que no siempre saldrá indemne el de Cervera. “Tiene que encontrar la forma de pilotar de fuerte y a la vez reducir el riesgo, porque un día puede pasar que se haga daño. Tal vez solo sea una clavícula rota o algo simple, pero eso le frenará”.

A pesar de este exceso de riesgo y de observar cosas que puede mejorar, la opinión de Kevin Schwantz sobre Marc Márquez no podría ser más positiva. Para la leyenda del motociclismo, el de Cervera ha sabido adaptar su pilotaje a las peculiaridades de la Honda, lo que hace que verle sobre ella sea todo un placer. “Ha descubierto cómo sacar el máximo provecho de la Honda y ha adaptado su estilo de pilotaje al de la moto. Es un placer verlo porque hace cosas increíbles en cada vuelta. Hablé con Livio Suppo y me dijo ‘es difícil de creer lo que hace’. Viéndole se descubre rápidamente lo increíble que es”.