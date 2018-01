Alexis Sánchez, cerca de fichar por el Manchester City en enero

El delantero del Arsenal Alexis Sánchez podría abandonar el club londinense en este mercado de invierno con rumbo al Manchester City de Pep Guardiola. La lesión de Gabriel Jesús haría que los citizens adelantaran la contratación del futbolista chileno, que termina contrato en junio de 2018 y parece haber llegado a un acuerdo con el cuadro sky.

Tal y como afirma el diario Marca, el atacante chileno del Arsenal está cerca de fichar por el Manchester City después de que se confirmase que Gabriel Jesús estará en el dique seco entre uno y dos meses. El brasileño se lesionó frente al Crystal Palace, teniendo que abandonar el terreno de juego entre lágrimas.

Lo que parecía que era una lesión seria, según las primeras exploraciones han descartado demasiada gravedad, como tampoco tendrá que operarse. Aún así, estará fuera de los terrenos de juego cerca de dos meses, por lo que el Manchester City busca un futbolista por el que reemplazarle.

Su principal objetivo es Alexis Sánchez, que está prácticamente atado para el próximo curso, ya que el ex de Udinese y Barcelona acaba contrato en junio de 2018. El Arsenal no quería vender al futbolista, pero llegado enero, el de Tocopilla no ha renovado y es la última oportunidad de los gunners para sacar dinero por él.

Si el Manchester City consigue su contratación en el mes de enero, Alexis Sánchez podría disputar la Champions League, ya que el Arsenal no la ha disputado este curso. Además, Guardiola se reforzaría de cara a sentenciar el campeonato de la Premier lo antes posible.

Así, el delantero chileno volvería a reencontrarse con Pep Guardiola, al que ya tuvo como entrenador durante su etapa en el Barcelona. De la Ciudad Condal se marchó al Arsenal, donde ha alcanzado su mejor nivel, dejando claro que la Premier League es su lugar.