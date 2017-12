Un timo rompe la tradición de más de medio siglo en El Nacional ecuatoriano

En Ecuador, Club Deportivo El Nacional podría ser algo así como el ‘alter ego’ del Athletic de Bilbao en España. El club fue fundado en junio de 1964, y desde entonces en sus filas tan sólo han militado futbolistas nacidos en el país ecuatoriano. Entidad patrocinada por las Fuerzas Armadas de aquella nación, disputa sus partidos en el Estadio Olímpico Atahualpa. Es uno de los grandes, habiendo conquistado en este más de medio siglo de historia un total de 13 campeonatos nacionales. Pero esta inmaculada política deportiva se ha venido debajo de forma repentina.

Rinson López, futbolista que venía militando en diferentes equipos de Ecuador, acaba de descubrir su secreto mejor guardado: no es ecuatoriano. Realmente, el jugador es de origen colombiano y se trasladó a Ecuador con 17 años (ahora tiene 30). Según él mismo ha reconocido, para adquirir la nacionalidad de aquel país falsificó la documentación, por lo que legalmente sigue siendo colombiano.

Esto ha caído como un jarro de agua fría en la entidad presidida por Tito Manjarrez. Nada más y nada menos que 53 años de tradición han desaparecido de un solo plumazo. Automáticamente, Rinson López ha sido expulsado del equipo y, además, sancionado con seis meses de inhabilitación por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. López, que llegó al conjunto de Quito en febrero de 2016, sí podrá ejercer su profesión fuera del país en otras ligas. “Rinson es una gran persona, un excelente profesional, pero cometió este error y ha quedado fuera del equipo”, señalaba Manjarrez.

El jugador se ha apresurado a pedir disculpas a sus compañeros y aficionados: “Quiero pedirle disculpas a todo Ecuador y a El Nacional, porque desde los 17 años vine aquí a trabajar. Algunas personas me ayudaron de la forma incorrecta cuando llegue al país. No tengo a nadie que me ayude a solucionar mis documentos acá. Ahora seguiré entrenando solo, esperando una oportunidad“.

Perdones y castigos al margen, el borrón en la historia de Club Deportivo El Nacional queda ahí. Su inmaculada política deportiva ha sido mancillada por un engaño. Sus directivos han reaccionado de manera contundente y seguirán llevando a cabo la misma idea que se propuso allá por el verano de 1964. Seguro que, a partir de ahora, los documentos de sus nuevos fichajes serán examinados con lupa.