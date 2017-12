Piqué se enfrenta a un paparazzi en plena calle en Nueva York

Gerard Piqué y Shakira han aprovechado las vacaciones de Navidad para viajar a Nueva York con sus dos hijos, Milan y Sasha. Hace un par de días se les pudo ver disfrutar del partido de la NBA entre los New York Knicks y los Philadelphia 76ers a pie de pista del Madison Square Garden, en el que coincidieron con Griezmann, entre otros. Pero la familia Piqué sigue en ‘La Gran Manzana’ de vacaciones y este jueves el jugador del Barcelona protagonizó un altercado en plena calle con un paparazzi.

No es el primer enfrentamiento de Piqué con la prensa por seguir a su familia y fotografiarlas, pues tanto él como Shakira viven permanentemente bajo el foco de las cámaras. Al futbolista no le sentó nada bien darse cuenta de que tampoco se ha librado de los paparazzis en estas vacaciones en Nueva York. Estaba dando un paseo con sus dos hijos y descubrió a un fotógrafo que les estaba siguiendo la pista desde su coche. Piqué no pudo contener su enfado y no dudó en encararse con él, llegando a parar su vehículo en medio de una calle de Manhattan.

Según recogen varios medios estadounidenses, el central del Barça dio un golpe a su coche recriminando que le estuviera siguiendo y que hiciera fotos a sus hijos, pero en ningún momento hubo una confrontación física. Gerard Piqué y Shakira son dos estrellas del fútbol y de la música respectivamente y generan un gran interés en todo el mundo tanto por sí mismos como en su condición de pareja.

De hecho, hace unos días mostraron su malestar ante la constante presencia de fotógrafos y periodistas en la puerta de su casa en Barcelona, llegando a llamar a la Policía para preservar su privacidad.