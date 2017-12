Paco Jémez ya es el sargento de hierro de Las Palmas

Por todos es conocida la mano dura de Paco Jémez a la hora de dirigir a un equipo. Y con ella ha aterrizado el técnico en Gran Canaria. Tiene barra libre para emplear cualquier solución con tal de salvar a la Unión Deportiva Las Palmas, actual colista del campeonato español. La era del sargento de hierro amarillo ha comenzado.

Paco Jémez llegaba a Gran Canaria con pantalones de camuflaje militar, una forma de avisar en lo que se convertiría el club amarillo en las siguientes horas: un regimiento. Y como si fuera Clint Eastwood en El sargento de hierro, ha llegado para reconducir a un equipo desmotivado que necesita un cambio de rumbo. Y no sólo la vestimenta era similar a la del personaje Tom Highway, sino también su discurso.

Aunque el personaje representado por el mítico Clint Eastwood era algo más obsceno, Paco Jémez no se ha quedado atrás a la hora de imponer su figura en el vestuario. La primera medida que ha tomado el técnico grancanario ha sido concentrar al equipo. Allí ha podido analizar al equipo, a la misma vez que charlar con varios jugadores para sacar conclusiones del estado anímico del equipo y del compromiso de los que ya son sus futbolistas.

Y de ahí la segunda decisión: desprenderse de Remy y Oussama Tannane. Jémez no ha visto a ambos jugadores con el compromiso necesario. Considera que los dos futbolistas no hacen piña con un grupo que siempre ha estado unido, además de que les ha costado adaptarse al equipo y no están contentos con la situación. Así, el máximo goleador de Las Palmas en lo que va de temporada y el fino extremo tienen las horas contadas en el cuadro canarión.

Estas no serán las únicas salidas. La plaza de algún veterano como David García o Aythami corre peligro ya que la dirección deportiva está buscando a un central de la confianza de Paco Jémez. No es otro que Alejandro Gálvez, que ya coincidió con el entrenador canario en el Rayo Vallecano.

Al centro del campo ha llegado Gabriel Peñalba, centrocampista argentino que militó en el último curso en Cruz Azul a las órdenes, también, de Paco Jémez. Su fichaje también provocaría la salida de algún mediocentro, posición en la que existe overbooking en Las Palmas. Hernán Santana, Aquilani o Samper son los que tienen más papeletas para abandonar la disciplina amarilla en la próxima ventana de fichajes.

Jairo Samperio es la otra gran petición de Paco Jémez a la dirección deportiva de la UD. El cántabro, de 24 años, vendría para ocupar la plaza vacante que ha dejado Vitolo y que también dejará Tannane. También existe la opción de que Jesé Rodríguez, que no está feliz en el Stoke City, regrese a la isla. Pero el entrenador grancanario ha puesto una sola condición para aceptarle en su plantilla: “Déjate los huevos”.

Para nada se cierran las puertas de salidas a otros futbolistas que no estén comprometidos con el equipo y con el entrenador. Paco Jémez tiene claro que quiere sacar al club del farolillo rojo de la Liga Santander y lograr la permanencia al término del curso. El sargento de hierro ya se ha puesto manos a la obra y en tan solo tres días ha comenzado una revolución en el vestuario en todos los sentidos. Desde la confección de la plantilla, hasta el plano psicológico y físico durante sus primeras sesiones al frente del equipo.