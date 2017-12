Richy Castellanos: “Lo más importante es recaudar fondos por una buena causa”

Richy Castellanos, el hombre que susurra a los famosos, también tiene tiempo para unirlos por el bien de los demás. Eso es lo que hará el próximo 30 de diciembre en el estadio El Soto de Móstoles juntando a 56 celebridades del mundo del fútbol, del toro y de la cultura. Todos ellos buscarán cerrar el año ayudando a los demás, en esta ocasión a la Fundación University que lucha por dar becas a los jóvenes que quieren estudiar.

“Espero que el día 30 esté todo el mundo en El Soto de Móstoles. Es un duelo de titanes, como un Madrid-Barça entre artistas y toreros. Lo importante es la ayuda a la Fundación y que todo el mundo se vaya a casa con turrón y juguetes”, asegura un Richy que no duda en atender a OKDIARIO en los días previos al último y gran evento de 2017.

Pregunta.- ¿Qué se va a vivir el sábado 30 en Móstoles?

Respuesta.- Estoy muy ilusionado porque es el 25 aniversario del partido entre artistas y toreros que patenté hace 25 años. Nadie pensaba que iba a llegar tan lejos, pero la verdad es que por tenacidad, esfuerzo, sacrificio, amistades y, sobre todo, por los niños, que son el futuro, recaudaremos fondos para una buena causa. Eso es lo más importante. En otras ocasiones ayudé a fundaciones de la fibrosis quística, niños que se mueren en África (Fundación Amait), para La Casa del Cctor, UNICEF o para el cáncer, y este año lo he hecho para Fundación University.

P.- ¿Qué es la Fundación University?

R.- Ayudan a gente que quiere estudiar una carrera, pero que sus padres no pueden ayudar y ellos tampoco se lo pueden pagar. Todo lo que recaudan va para eso. Se centra en gente que ha estudiado, pero luego la vida cambia y ese dinero va destinado a gente que le va a venir bien esa beca.

P.- ¿Cómo se congrega a 56 famosos un día antes de fin de año?

R.- Dios siempre te da un don y yo tengo un don que me gusta dar y no pedir, ayudar, dar confianza, me gusta guardar intimidades y no me gusta tener enemigos. La vida es transparente, como el agua limpia y clara, como la lluvia del campo y como el sol de la mañana, entonces yo, como hombre que soy, tengo un millón de amigos como dice Roberto Carlos y tres enemigos. Esos ya los tengo de siempre. Entonces, a la hora de llamar a gente se desviven porque antaño ya han jugado al fútbol por una buena causa. Toda la gente va por la buena causa, formamos un grupo que se felicita el año y quedamos bien para los niños y para el futuro, que es lo importante.

P.- ¿Se puede decir que ayudando es la mejor forma de cerrar 2017?

R.- Tuve una duda. Lo iba a hacer el día 23, pero era el Clásico y me dijo Vicente de Bosque que lo hiciera el 30 porque la gente el sábado se queda en Madrid. Si hay un evento importante en la última semana del año es éste. A partir del 20 de diciembre la gente se olvida de eventos, en cambio yo hago esto y todo el mundo viene a apoyar la causa. Es un partido muy bonito con amigos muy conocidos. Los niños pueden disfrutar mucho.

P.- ¿Cómo nace esta idea hace 25 años cuando no había tantas causas solidarias?

R.- Yo quería ser futbolista, pero me retiré por una lesión. Fue en ese momento cuando pensé si a parte de organizar eventos podía hacer un evento benéfico para darle el dinero a la gente necesitada. Para mí eso es un honor, un orgullo y una satisfacción.

P.- ¿Quién le queda por conocer a Richy Castellanos?

R.- Cuando salga un crack mundial trataré de conocerle, pero sí es verdad que he conocido a Di Stéfano, Pelé, Cruyff, Maradona, Zidane, Ronaldinho, Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Roberto Carlos, Simeone, Paulo Futre… encima todos son amigos. El fútbol llama la atención a millones de personas y sí es verdad que los futbolistas con arte son los que te llaman más la atención.

P.- ¿Qué encuentro entre dos personas le haría ilusión conseguir?

R.- Estuve a punto de conseguir hace poco un encuentro entre Maradona y Michael Jordan. Diego quería conocerle y yo llamé para que se conocieran. A lo mejor lo consigo en algún momento. La segunda fue también con Maradona y Vicente Amigo, que ambos se quieren conocer. Y el tercero ha sido con Morante que me ha pedido conocer a Maradona.

P.- ¿Todo el mundo conoce al Maradona futbolista, pero cómo es el Maradona persona?

R.- Maradona es un genio de los genios. La gente lo confunde. Tiene una personalidad muy fuerte, es un icono y siempre está mirado con lupa. Es una bellísima persona, siempre que tú seas bueno con él. Él aprendió el graduado en la calle y no estudiando, por eso es un genio. A parte, cualquier cosa que le pasa sale en los cinco continentes. Yo le valoro como persona y no tengo quejas hacia él. Si sabes tratarle te trata bien.

P.- ¿Su secreto es que mira a las estrellas como personas?

R.- Yo siempre cuido su persona, su físico, su mente, su corazón y su amistad. Yo, por ejemplo, amo a Maradona, le respeto y presumo de ser su amigo. Lo que importa es que hablen bien o mal de ti, pero que hablen.

P.- ¿Han cambiado mucho los futbolistas en estos 25 años?

R.- Antes entrenando cuando tenían agujetas tomaban azúcar y ahora está prohibido. También, se quitaban la camiseta y tenían tripa y ahora se la quitas a Cristiano y son máquinas. Ha cambiado bastante todo.

P. ¿Quién es el futbolista más flamenco que conoce? ¿Y el más torero?

R.- Nolito, que ayer me cantó por bulerías, es el más flamenco. Lo hace muy bien. Y luego los más toreros son Sergio Ramos, Raúl González, Koke, Gabi…

P.- Suele decir que no es el mejor ni el peor, pero sí diferente. ¿Por qué es diferente?

R.- Soy diferente porque me ha tocado. No quiero ser como el de al lado. Para ser así tienes que pensar y decidir, por eso me considero diferente en lo que hago.

P.- ¿Quién es el personaje que más le ha impactado en todos estos años?

R.- De pequeño yo escuchaba a Camarón y a Paco de Lucía. Me decía mi padre que lo escuchara que cuando fuera mayor me daría cuenta que son dos genios. Luego conocí a Paco que fue como mi padre y será recordado a lo largo de la historia como uno de los genios. Tocaba sin falsetas y todo de cabeza.

P.- En su profesión que es más difícil, ¿que el famoso le conozca a usted o usted al famoso?

R.- Eso es como instinto básico. Hay que conocer a la persona en el momento en el que te la presenta. Yo no puedo ir detrás de alguien y venderle una película en un minuto para que piense que estoy loco. Lo mejor es que alguien me lo presente, que la cosa sea natural. Es muy difícil entrar a ellos porque saben quienes son sus amigos y el resto están fuera.

P.- Julio Iglesias dice que es el mejor relaciones públicas de Europa. ¿Es así?

R.- Yo eso no lo puedo decir. Yo no hablo de mí. Si lo dice Julio Iglesias pues así será. Ese señor es un genio en todo el mundo y si dice eso es un halago. Yo nunca hablaría de mí.

En el partido se unirán todo tipo de celebridades. Entre ellas, estarán el torero Juan Serrano Pineda, más conocido por Finito de Córdoba, y el guitarrista flamenco Vicente Amigo. Ambos jugarán el encuentro benéfico y felicitan la Navidad junto a Richy Castellanos.