La campeona del mundo de ajedrez renunciar jugar en Arabia Saudí por su trato a las mujeres

Anna Muzychuk, doble campeona del mundo de ajedrez, no podrá revalidarlos. La ucraniana ha decidido renunciar a participar en el Campeonato del Mundo que se disputa esta semana en Arabia Saudí.

El motivo de la campeona para renunciar no ha sido otro que su negativa a tener que vestir el tradicional abaya con que el país obliga a vestir a las mujeres.

Así lo explicó Anna Muzychuk en su perfil de Facebook: “En pocos días voy a perder mis dos títulos mundiales, uno a uno. Solo porque he decidido no ir a Arabia Saudí; por no jugar con las reglas de otros, por no llevar abaya, por no tener que ir acompañada cuando estoy en la calle y, en resumen, por no sentirme una criatura secundaria“.

La ucraniana asegura tomar la decisión “por principios”, aunque sí participó en Irán, donde tuvo que jugar con el hiyab en la cabeza. “Primero Irán y luego Arabia Saudí. Me pregunto dónde se organizará el próximo Campeonato del Mundo Femenino”, protestó.

Vetos a Israel

Pero esa no ha sido la única polémica. La Federación Israelí de Ajedrez reclamó este martes compensaciones financieras a la Federación Internacional, después de que varios de sus jugadores se vieran privados de visado por Arabia Saudita para un torneo internacional organizado en Riad.

Siete jugadores israelíes, cinco hombres y dos mujeres, habían solicitado un visado para participar en el torneo Rey Salmán de partidas rápidas y relámpago. Es la primera competición internacional de ajedrez organizada por Arabia Saudita.

Según las reglas de la Federación Internacional (FIDE), un país no puede privar a jugadores de participar en una competición, sea cual sea su nacionalidad.

Pero Arabia Saudita rechazó conceder en un primer momento los visados a los jugadores de tres países: Irán, su gran rival en Medio Oriente; Qatar, con quien está en crisis diplomática desde junio; e Israel, con el que no tiene ninguna relación diplomática.

La FIDE anunció el lunes que había logrado “obtener visados para los jugadores de Qatar e Irán”, pero no para los participantes del Estado hebreo.

En reacción, la Federación Israelí de Ajedrez reclamó compensaciones financieras a la FIDE para los siete jugadores, “quienes han sufrido un perjuicio profesional y financiero” en este caso, aseguró su vocero, Lior Aizenberg.

Los israelíes también exigen a la FIDE que impida este tipo de comportamientos en el futuro asegurándose de que “cada país organizador de un torneo internacional, incluso los países árabes, se comprometa a recibir a los jugadores israelíes”.