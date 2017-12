La emotiva reconciliación de Magic Johnson e Isiah Thomas tras 26 años sin hablarse

Magic Johnson e Isiah Thomas, dos de los iconos de la NBA en los años 80, se distanciaron a raíz del anuncio del primero de que era portador del virus VIH. Thomas hizo una serie de comentarios sobre la vida sexual de Magic tras aquello y eso cortó su amistad e incluso hizo que le vetasen para formar parte del Dream Team de Barcelona 92.

La reconciliación entre dos de los mejores bases de la historia ha llegado 26 años después y en un encuentro público televisado por la NBA. Magic le dedicó unas palabras a un Thomas que rompió a llorar. “Déjame decirte que este ha sido un día tremendo. Mi mujer, mi padre, mi madre me decían que tenía que volver a sentarme contigo. Así que cuando me llamaron no tuve dudas y dije ‘vamos a hacer esto’. Así que sentarme frente a ti y poder revivir esos momentos de diversión, excelencia, de trabajo duro, de soñar a lo grande… Eres mi hermano, así que déjame pedirte perdón si te he hecho daño y por no haber podido estar juntos. Dios es bueno por reunirnos otra vez”, le dijo Magic. Los dos se fundieron en un abrazo entre lágrimas de un minuto.