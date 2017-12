Xavi quiere ser más independentista que Guardiola: “Es muy fuerte que en España haya presos políticos”

Xavi Hernández se atreve a dar lecciones de democracia cuando vive en uno donde no se puede votar como es Qatar. El ex capitán del Barcelona se quitó la careta con el procés independentista y se convertir en el abanderado del mismo con una controvertidas declaraciones en Cataluña Radio.

“Que en un país democrático haya presos políticos me parece muy fuerte. Voté de amarillo a posta. Aquí las casualidades no valen. Lo hice porque quise. Si dijera lo contrario, sería un hipócrita. Siempre he sido partidario de hacer cosas por el país. Quiero que haya un referéndum, que la gente haga la suya”, dijo la actual estrella del Al Sadd, que abandonó el Barcelona en 2015.

Xavi ejerció su derecho al voto para las elecciones autonómicas de Cataluña la pasada semana en la embajada de España en Qatar y lo hizo a propósito con un polo amarillo en señal de protesta por el encarcelamiento de algunos líderes independentistas por no cumplir con la Constitución española.

El centrocampista patalea por ese aspecto, pero mira para otro lugar cuando está en su nuevo país de adopción en el Golfo. Allí no hay derecho a elecciones y ni mucho menos a expresarse libremente, pero a Xavi le da igual mientras le paguen. Da lecciones de democracia a un país con el que fue campeón del mundo y de Europa y por el que sudó la camiseta. Ahora son los opresores en su mente por muy increíble que parezca.