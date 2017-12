Luis Rubiales, ex presidente de AFE, ha presentado su candidatura para acabar con 30 años de villarato y solucionar la crisis interna en la RFEF. Presentará una moción de censura con el objetivo de “ser presidente ese mismo día”.

Bajo el lema de “transparencia “se presentó Luis Rubiales en la carrera que ha iniciado hacia la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, a la que espera llegar en menos de un mes. “Nos tenemos que abrir a la sociedad sin complejo alguno. Hay que ordenar y dar una estructura ordenada en todas las territoriales”, dice el ex presidente de AFE, que añade: “Es necesario dar ese paso. Me lo pidieron muchos sectores del fútbol. Se necesita pasar página”.

Desengañado con la RFEF

“La FIFA me ha pedido un informe sobre lo que está sucediendo. Ahora tenemos una Federación débil y eso se nota. Queremos que hay un presidente elegido. Conozco la Federación y no habrá política del miedo. Hay grandes profesionales a los que no se ha dejado trabajar. Lo primero que haré será convocar al fútbol base, al CSD, pero todo el mundo debe saber que la Federación es el ente gestor del fútbol español”.

Una lucha a cuchilladas

“Buscan el desprestigio a nivel personal, demora en el tiempo y lograr que no todo el mundo pueda votar. Seguro que que el día de la votación habrá limpieza. Las elecciones se han convocado en día de partidos de Copa y de fútbol sala”.

La ayuda al fútbol invisible

“La Federación va a generar tantos ingresos que habrá que repetirlos en fútbol sala, en la mujer o en fútbol playa. No entiendo cómo una mujer no ha sido vicepresidenta“.

Su programa

“Habrá un órgano superior que supervisará cualquier papel que se firme. No todo va a ser cuestión del presidente”.

El uso del VAR

“Echo de menos un debate. Ha habido mucha presión externa. Habría que ver lo que es objetivo y lo que es interpretable. Soy partidario del Ojo de Halcón. El segundo paso se debe dar de una manera más dialogante. No se ha debatido en la Junta, a la que ya no me convocan, no se ha preguntado a los jugadores, a los clubes”.

Cambio en los horarios

“Hay una franja horaria ideal para no coincidir con el fútbol de Primera. Además, en. los partidos de los lunes la afición no acude al estadio. No todo es espectáculo. Hay que cuidar el fútbol”.

El baile de entrenadores

“Antes no se podía fichar a otro entrenador hasta cerrar un acuerdo con el que técnico que se ha ido. Hay que ver qué pasa con el 3% del sueldo de los entrenadores y escucharles“.

Un reparto más igualitario

“La parte noble del fútbol, el uno por ciento, debería dar las gracias al otro 99%. No es normal que haya dos o tres equipos y una selección tan buenos y que el resto lo pase mal”.

De la moción al sillón

“Ofrecemos soluciones y queremos que la asamblea decida. Respeto lo que diga Villar. Todos estaban de acuerdo en que el presidente dimitiera o que la Asamblea decidiera. Mantenemos la palabra dada en su día al CSD. Respeto el cambio de rumbo de algunos, pero sigo adelante con mi compromiso dado y a la petición de muchos”.

Convencido de la victoria

“Si triunfa la moción de censura seré el presidente ese mismo día. Las elecciones son los años olímpicos y no sé si es posible convocarlas. Vamos a ganar seguro”.