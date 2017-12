Bartomeu: “Me quieren fuera del Barça porque yo no estoy ayudando al ‘procés'”

La Gaceta ha publicado una grabación con cámara oculta realizada por un ex socio del Barcelona en el que se puede ver a Josep Maria Bartomeu, presidente del conjunto azulgrana, posicionarse en contra del ‘procés’. El aficionado, que asegura que se borrado de socio porque están “con todo esto del independentismo” y acusa a Bartomeu de “mezclar fútbol con política”, recibe una respuesta que es muy posible que no se esperase.

El presidente lo niega todo y asegura que los independentistas no le quieren porque no está a favor del movimiento. “La realidad es que me quieren fuera del Barça porque yo no estoy ayudando al proceso”.

Incluso, explica que la ANC pidió dinero al club catalán para sufragar sus acciones independentista: “Hay una campaña en contra nuestra. Todo el soberanismo independentista va en contra de la directiva del Barça porque no ayudamos, porque no financiamos. A los carteles de la ANC les dije que no… Me han pedido dinero y les dijo que no. Yo respeto la libertad de expresión pero el Barça no se puede politizar” .