Nibali pone en entredicho la excusa de Froome: “Es extraño tener asma cuando llueve”

Vincenzo Nibali, segundo en la última edición de la Vuelta a España, se posicionó claramente contra la excusa de Chris Froome tras su positivo por salbutamol. El italiano aseguró que padece la misma enfermedad respiratoria (asma) que el cuatro veces campeón del Tour de Francia y dijo que esa excusa es floja.

“Tengo el mismo problema que él con el asma, pero cuando llueve el polen no me molesta así que no uso medicamentos. En ese periodo llovió mucho en España, por lo que me parece raro que Froome tuviera asma”, explicó Nibali en declaraciones a la web ‘Tuttobiciweb’ tras conocer el positivo.

El campeón de la triple corona se mostró muy enfadado por ver que quizá no podrá celebrar el triunfo en la Vuelta en lo más alto del podio si finalmente la UCI actúa contra el británico. “Me habría quedado sin la emoción de verme en lo más alto del podio de Madrid”, zanjó el corredor de Bahrain-Merida.