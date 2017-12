El Barça hará un intento a la desesperada por Coutinho

El Barça no se olvida de Coutinho. Tras el culebrón del verano pasado, que acabó en nada, el club azulgrana planea volver a la carga en enero para fichar al talentoso jugador brasileño del Liverpool. Tal y como adelantó en El Chiringuito de Jugones el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, el Barcelona volverá a trasladar una oferta de 120 millones de euros más 20 en variables al Liverpool para tratar de atar a Coutinho en el mercado invernal, pero no va a ser tarea fácil.

“El Barça va a intentar fichar otra vez a Coutinho en el mercado de enero, que parece que ahora es la solución para todos los equipos”, desveló Eduardo Inda.

En los despachos del Camp Nou creen que Coutinho sigue evolucionando y mejorando, por lo que están convencidos de que después del Mundial todavía valdrá más caro, de ahí que planeen otra intentona para fichar al carioca en enero. Sin embargo, el Liverpool es un hueso duro de roer como quedó más que demostrado en verano. El conjunto dirigido por Jurgen Klopp sigue vivo en la Champions League y no se puede descuidar en la Premier League si quiere jugar la máxima competición continental la próxima temporada. El entrenador alemán ha pedido que no salga ni Coutinho ni ningún otro jugador importante en invierno para que el curso no se vaya al traste, de ahí que el sueño del Barça sea muy difícil de cumplir.

El Barça jugó con fuego en verano

El jugador brasileño quiere jugar en el Barcelona y lo demostró el pasado verano. De hecho, el club catalán se saltó la normativa FIFA y llegó a un acuerdo con Coutinho a espaldas del Liverpool, pero finalmente el Barça no pudo hacerse con sus servicios porque el club inglés se cerró en banda y se negó a traspasar a su mejor jugador. Pero el Barcelona no desiste en su afán por vestir de azulgrana al carioca tras la fallida intentona en el mercado estival.

Y dinero hay, o al menos en Can Barça presumen de ello. Así lo aseguró hace un par de meses el CEO del club catalán, Óscar Grau: “Se podría fichar a Coutinho en enero, si sale el caso. El club será estricto y sostenible, no queremos pérdidas. Si se da el caso deberemos buscar medidas para generar ingresos”.