El Barça sólo fichará un central si se va Mascherano

La baja de Umtiti ha disparado las alarmas en Barcelona. El central francés del conjunto blaugrana se lesionó el pasado fin de semana, frente al Celta. Eso, unido a la lesión de Mascherano, ha trastocado los planes en defensa de los de Valverde. Sin embargo, el técnico confía en Vermaelen, que no había contado con demasiadas oportunidades desde su llegada al club. En un primer momento se planteaba que el club recurriera al mercado invernal, algo que por el momento se ha desestimado.

Ernesto Valverde no ve necesaria la contratación de un nuevo defensor, a no ser que Mascherano se marche. El argentino se ha visto relegado de la titularidad su papel en el equipo cada vez es menor. Su pérdida de importancia en el equipo le ha hecho plantearse su salida en la ventana invernal. El Mundial está a la vuelta de la esquina y el jugador del Barcelona ve peligrar su puesto en la selección albiceleste.

“La situación en Barcelona hace un tiempo que se la comenté al club. Es la realidad que me toca vivir, no es culpa de nadie. Trataremos de llegar a una respuesta beneficiosa para todos, para el club y para mí. Es la realidad y debo asumirla, he perdido el protagonismo que he tenido años anteriores y es algo a solucionar de manera privada”, comentó en TyC Sports.

Mascherano cree firmemente que lejos de rumores en la prensa, es algo a solucionar en privado: “En esta situación lo que más quiero es resolverlo en privado y no todo esto mediático que se ha armado, que obviamente no quiero que pase. Es una situación que no me gusta, y que quiero definirla con el club en lo privado”.

“Tengo que buscar mi felicidad, el camino donde me sienta pleno y que realmente sienta que soy importante en lo que hago, es lo que creo. Trato de buscar objetivos para sentirme importante y realizado, pero no sé qué va a pasar“, cerró sobre su futuro inmediato en Barcelona.

El ‘Txingurri’ confía en su plantilla y para ocupar el centro de la zaga tiene cuatro puestos. Su plena confianza en Vermaelen y Mascherano hace que sólo la salida del argentino le haga recurrir al mercado a por un nuevo zaguero. Aunque por el momento, el entrenador no cuenta con que el central se marche.

La lesión de Umtiti le hará perderse los dos próximos meses de competición y, por consiguiente, el Clásico. El francés se ha convertido en un pilar fundamental para el Barcelona. Un indiscutible en defensa junto a Piqué. Sin embargo, al técnico no le preocupa tanto como parece. El rendimiento de Vermaelen le ha hecho ganarse la confianza del técnico. Además, la lesión de Mascherano ha provocado que el defensa sea el único central disponible que tiene Valverde, junto al internacional español. Sin embargo, una vez recuperados, volverá a contar con sus dos jugadores titulares y sus dos recambios, razones suficientes para no fichar.

La salida de Mascherano en busca de minutos que le den una plaza en la convocatoria de Sampaoli para el Mundial, harían que entonces, el conjunto azulgrana tratara la incorporación de un recambio. Es la única condición que Valverde ha impuesto para reforzar su zaga.