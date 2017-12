Villarreal, Real Sociedad y Athletic acompañarán al Atlético en los dieciseisavos

El Athletic no falló y estará en dieciseisavos de final de la Europa League. Los hombres del Cuco Ziganda vencieron por 0-2 Zorya ucraniano. Aduriz y Raúl García fueron los encargados de hacer los goles de una escuadra vasca que, tras una fase de grupos irregular, se clasifica como primera de grupo en la siguiente ronda.

Por otro lado, El Villarreal cayó (0-1) ante el Maccabi de Tel Aviv en un encuentro intrascendente en el que los de Javi Calleja firmaron su primera derrota en la fase de grupos. A pesar de este pinchazo, acceden a la siguiente ronda como primeros de grupo y se garantizan jugar la vuelta en su casa.

Por otro lado, la Real Sociedad, ya clasificada antes de la última jornada, no fue capaz de ganar al Zenit de San Petersburgo en Anoeta. Los de Eusebio cayeron derrotados por 1-3 ante su público. Willian José hizo el gol de los guipuzcoanos, aunque los rusos se mostraron superiores y no dieron opción. El equipo txuri urdin accede a dieciseisavos de final como segundos de grupo, por lo que es el único equipo español que no será cabeza de serie.

El próximo lunes estas tres escuadras conocerán a sus rivales junto al Atlético de Madrid, el otro equipo español que se une a la segunda competición europea. Los de Diego Pablo Simeone jugarán la Europa League tras finalizar en tercera posición la fase de grupos de la Champions.