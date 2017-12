El Barça resuelve el trámite con lo justo (2-0)

Paco Alcácer y el ‘amigo’ Jeremy Mathieu resolvieron el trámite que el Barça afrontó este martes ante el Sporting de Portugal (2-0). Los de Valverde no se jugaban nada más allá del amor propio y el dinero que la UEFA otorga por ganar, pero aún con esas fueron superiores a un Sporting que apenas creó peligro a Cillessen. El técnico vasco dio descanso a Messi, que se quedó de inicio en el banquillo al igual que otros ‘titularísimos’ como Jordi Alba, Busquets o Ter Stegen.

Los primeros diez minutos fueron para el Barcerlona, que pese a no jugarse nada salió más enchufado y buscando la portería de los portugueses con insistencia. El equipo de Jorge Jesús tenía una mínima opción de clasificarse como segundo de grupo ganando en el Camp Nou si la Juventus no era capaz de batir al Olympiacos, pero finalmente no sucedió ni una cosa ni la otra.

Aleix Vidal, André Gomes y Luis Suárez tuvieron las primeras ocasiones para el Barça, pero no estuvieron acertados y el Sporting poco a poco se fue sintiendo más cómodo sobre el césped. Sin brillo, sin goles y casi sin fútbol se llegó al descanso en el Camp Nou.

El paso por los vestuarios no cambió demasiado el panorama del encuentro. El Barça sin Messi es menos Barça y quedó más que demostrado ante el Sporting de Gijón. Pero, casualidades del destino, cuando Leo Messi se estaba quitando el peto para saltar al césped Paco Alcácer abrió el marcador de cabeza tras aprovechar un córner lanzado por Denis Suárez (minuto 58). El tanto no cambió la idea de Valverde, que dio entrada al argentino por Aleix Vidal poco después.

El Sporting tuvo en el 61′ una gran ocasión para igualar la contienda, pero Bas Dost, que se quedó sólo en el área pequeña ante Cillessen, remató al muñeco y el holandés salvó al Barcelona. A partir de ahí, Messi se adueñó del balón y del partido y los locales pudieron ampliar la ventaja en el electrónico. De hecho, el ’10’ tuvo una clara en el 81′ que desbarató Rui Patricio con una buena mano. No fue Messi sino el ex barcelonista Mathieu el que en propia puerta marcara el definitivo 2-0 en el tiempo de prolongación.