Valverde: “Mascherano está comprometido y contamos con él”

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que cuenta con Javier Mascherano una vez se recupere de su lesión y ha añadido además que está contento con su rendimiento y que el argentino está “comprometido” con el club pese a los rumores de que podría salir en enero.

“El mercado de invierno no ha llegado, llevamos hablando de él desde verano y estamos en otoño. Cuando llegue ya hablaremos. Mascherano es jugador nuestro y contamos con él, por mucho que se hable estamos contentos con él, esperamos que se recupere”, aseguró en rueda de prensa.

Negó además estar pensando en su posible salida. “No me puedo replantear conversaciones que pueden estar en el limbo cuando no se han producido. Mascherano es un jugador nuestro y comprometido con nosotros, no me preocupa y contamos con él“, añadió en este sentido.

Mascherano comentó en una entrevista a la revista ‘El Gráfico’ que su final de ciclo en el Barça se está acercando y que quiere ser titular. La lesión de Samuel Umtiti y los dos meses que estará de baja abrirán de nuevo las puertas de la titularidad al argentino una vez se recupere, en principio, dentro de unas dos semanas de su lesión en el bíceps femoral.

Precisamente, sobre las lesiones de los centrales, Valverde aseguró que a cualquier problema se le encuentra una posición y, en alusión a Thomas Vermaelen, comentó que la realidad es que cada vez que ha tenido que salir un jugador ha respondido bien. “Tengo que pensar que ahora no será diferente. Confío en que los que salgan lo van a hacer bien“, apuntó también en alusión a Mascherano.

“Ha jugado en esa posición Busquets en algún momento, creo que también Digne, alguna solución tendremos que buscar porque alguno tendrá que jugar de central, o jugamos sin centrales, no lo sé. El domingo tenemos un partido importante pero hay cinco días de margen y a veces la mejor manera de competir es seguir compitiendo“, cerró sobre el tema de los centrales, sin anunciar quién jugará este martes ante el Sporting de Portugal en la Liga de Campeones, un partido intrascendente.