Félix Sancho: “Estamos encantados de que San Pablo Burgos pueda competir con los más grandes”

El Club Baloncesto San Pablo Burgos se ha convertido en una de las grandes noticias del baloncesto español. La entidad, después de varios años de ascensos frustrados, consiguió el pasado verano el ansiado ascenso a la Liga ACB y su presidente Félix Sancho, atendió a OKDIARIO para explicar los secretos del éxito de un proyecto que tiene como gran objetivo el consolidarse en la élite a base de trabajo, creatividad y afición.

Pregunta. ¿Cómo empezó en el Burgos? ¿Qué ha sido lo más difícil en este viaje hasta la ACB?

Respuesta. Recogimos el guante en la cuidad después de tres años con ascenso deportivo y truncado el administrativo, sin jugar en la Liga ACB. Los anteriores patrones que eran el Tizona decidieron poner fin a la carrera por ascender. Burgos se quedaba viuda de baloncesto porque perdíamos el único equipo profesional de élite y decidimos salir adelante hablando con el alcalde y con las instituciones que nos ofrecieron el proyecto, nos concedieron una plaza de gracia fuera de tiempo en la FEB y montamos un equipo de la nada en seis días. Fichamos a Andreu Casadevall que era el anterior entrenador que había y fuimos capaces de llegar a la semifinal de los Playoff de ascenso, fue todo un éxito visto a posteriori. Fue una locura porque en seis días creamos una estructura, un equipo de la nada. Son seis días que recuerdo con cariño pero que no le recomiendo a nadie porque fue una locura total.

P. Antes del baloncesto Inmobiliaria San Pablo también había invertido en otros deportes…

R. Nosotros, como Inmobiliaria San Pablo, patrocinamos también el equipo de balonmano y hemos intentado entrar en el mundo del fútbol en el Burgos CF, al final nos quedamos a las puertas y lo que hemos hecho es consolidar el proyecto de baloncesto y seguir apoyando al balonmano. Nosotros como empresa creemos mucho en el deporte y en todo lo que podamos apoyar de deporte allí estaremos.

P. ¿Cómo se vivió la experiencia del ascenso a la Liga Endesa?

R. Ya partíamos con un año de experiencia, el director deportivo planificó bien la plantilla, empezamos de menos a más, jugando la Copa Princesa que perdimos contra Oviedo, en Liga quedamos segundos y en los Playoff la verdad que la forma física demostró que hicimos un buen planteamiento. Conseguimos un hecho histórico que es ganar todos los partidos en cuartos, semifinales y final. Después de tres años que se había ascendido deportivamente sin poder culminar, en el momento del ascenso fue apoteósico pero quedaba la duda de si volvería a suceder lo mismo. Con esas negociaciones y en el margen de maniobra que puso la ACB. Hubo una negociación a tres bandas y conseguimos reducir ese canon y con la famosa cuota de participación para lograr el ascenso y todo lo que ha significado para la ciudad

P. ¿Por qué es tan difícil en el baloncesto ponerse de acuerdo y remar todos en el mismo sentido?

R. Nosotros desde la poca experiencia que tenemos que son dos años y cuatro meses, creemos que en el baloncesto todos los directivos debíamos remar en la misma dirección, intentar fomentar el baloncesto como un deporte que transmite muchos valores, más que otros muchos. Es un deporte en el que la afición es más sana que en cualquier otro, en la afición, nunca veremos que se han enfrentado dos rivales. Cada partido que acabamos las aficiones acaban aplaudiéndose unas a otras independientemente del resultado. Esos valores son los que los directivos debiéramos recoger y aprovechar para fomentarlo y para sacar esa buena imagen del baloncesto. El choque de direcciones entre los directivos debe acabar para aunarnos y poner el baloncesto donde se merece. Es una pena que con el potencial que tiene la ACB tengamos conflictos con las federaciones y los clubes. Si hemos llegado a un acuerdo para los ascensos y los descensos, el tema de las Ventanas FIBA también puede solucionarse si ponemos de nuestra parte todos.

P. Algunos equipos han amenazado incluso con dejar la ACB. ¿Cómo podría afectar esto al Burgos?

R. Honestamente, creemos que ese movimiento por parte de los grandes no va a suceder, pero nosotros les necesitamos en la Liga, con todos los respetos para los aficionados de otros equipos. A los aficionados lo que les interesa es ver al Madrid, no que venga Guipuzkoa o que Burgos vaya a San Sebastián a jugar. Nosotros necesitamos de los clubes grandes y ellos de nosotros. Crear una liga paralela no tendría sentido teniendo una liga tan competitiva como la que tenemos. Entendemos su necesidad de jugar algún partido menos por la exigencia de la Euroliga y por eso se admitió la reducción a 16 equipos. Los equipos menores hemos accedido sabiendo que los grandes hacen ese esfuerzo para seguir todos juntos. Para nosotros es mejor una liga de 16 con Real Madrid, Barcelona, Valencia… que una de 18 sin ellos, porque se convertiría en otra Liga LEB.

P. ¿Cuál es el secreto para meter a más de 10.000 personas en un pabellón de Liga Endesa?

R. Al final esa emoción contenida este año ha explotado. Llevábamos mucho tiempo esperando que hubiese algo en la máxima competición, sea fútbol o baloncesto. No hemos tenido competición al más alto nivel desde 1991 y la gente lo ha acogido bien. También hemos hecho una buena campaña de marketing y precios comedidos para que toda la familia pueda disfrutar de este evento. Esa afición que tenemos es el máximo activo e incluso perdiendo están media hora después de los partidos animando. En las reuniones de ACB todo el mundo alucina con cómo se está tomando la gente de Burgos este paso.

P. ¿Qué supuso la visita del Real Madrid a Burgos?

R. El ver al Real Madrid en tu casa cuando siempre lo has visto por la televisión es increíble. Hace un año no me lo habría creído. Se siente una satisfacción tremenda y una sensación de haber hecho bien las cosas. Desde que estoy en el club siempre hemos ido a contrarreloj pero cumpliendo los objetivos. Estamos encantados de poder en dos años y medio estar luchando con los más grandes.

P. El Burgos mantiene unas grandes relaciones con el Real Madrid. ¿Puede beneficiar esto al proyecto?

R. Nosotros estamos absolutamente agradecidos al Real Madrid, como también a otros clubes con los que hemos tenido colaboración. Todo el mundo nos ve como un club amigo. Tenemos una gran relación con todos los clubes y especialmente con el Real Madrid, que además acudieron al partido de presentación. Esperemos que sigan contando con nosotros para cedernos a un jugador que necesiten que se foguee.

P. ¿Cuáles son los objetivos de San Pablo Burgos a corto y medio plazo?

R. El objetivo primordial para esta temporada es consolidar el proyecto y quedarnos en ACB. La idea era no pasar muchos apuros a pesar de que el calendario del inicio sabíamos que no iba a ayudar. Ahora empieza nuestra Liga y tenemos que intentar quedar lo más arriba posible. Soy optimista y creo que nos vamos a salvar sin demasiados apuros. Tenemos jugadores de categoría contrastada y promesas como Sebas Sáiz, Dos Anjos o Sederkerskis. Todo esto cuesta ensamblarlo pero ya llevamos unos partidos en línea ascendente y a partir de ahora vamos a ser mucho más competitivos.

P. ¿Qué presupuesto debe manejar un club para poder competir en Liga Endesa?

R. El presupuesto no te garantiza el éxito dentro de unas órdenes, salvo que seas el Barcelona o el Real Madrid. A veces un fichaje bueno que no representa una gran carga salarial, que aciertas y explota pues pasa como Obradoiro o Fuenlabrada que mira donde están ahora. Un presupuesto entre 2 o 3 millones de euros sería una cifra razonable para pasar con dignidad por la categoría.