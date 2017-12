Así juega Marruecos: un combinado invicto, ofensivo y con talento

Marruecos será rival de España en el Mundial de Rusia 2018. El cuadro africano se verá las caras con el combinado nacional en el tercer y último partido de la fase de grupos. Los pupilos de Hervé Renard vuelven a un campeonato del mundo 20 años después. Su última participación databa del Mundial de Francia de 1998. En su regreso se enfrentarán a la actual campeona de Europa y a una de las candidatas a levantar el título como España.

Los marroquís se clasificaron de manera fantástica como primeros de grupo. En la fase de clasificación estaban encuadrados en el grupo C con una de las selecciones más potentes del continente africano, como Costa de Marfil. También estaba Mali y Gabón. Marruecos se llevó el pulso con Costa de Marfil y terminaron primeros tras imponerse a su rival –en su casa– en el último partido de la clasificación por 0-2. Cerraron la fase de grupos sin perder ningún partido, tres victorias y tres empates.

Es un rival duro, que cuenta con jugadores de cierto nivel y pueden poner en aprietos a España. Se caracterizan por ser un equipo con un estilo ofensivo, aunque eso no les ha impedido dejar la portería a cero en los seis encuentros de la fase de clasificación. El central de la Juventus Medhi Benatia es uno de los referentes de este equipo que cuenta con futbolistas como Nordin Amrabat, el gran peligro de esta selección, y el madridista Achraf, que ha aparecido en alguna convocatoria.

Además disponen de varios integrantes en la plantilla que militan en la Liga como el portero Yassine Bounou (Girona) Munir Mohamedi (Numancia), Achraf Hakimi (Real Madrid), Fayçal Fajr (Getafe), Oussama Tannane (Las Palmas) y el propio Amrabat (Leganés). Como dato cabe destacar que más del 60% de los jugadores de este combinado son nacidos fuera de Marruecos. Hay que recordar también que la selección africana está tanteando la posibilidad de fichar a Munir para este Mundial.

El delantero del Alavés ha pedido que se borren sus datos con la camiseta de España, ya que tan sólo jugó 13 minutos, y así poder disputar la cita de Rusia con el conjunto marroquí. Mientras la FIFA no se lo permita, el ex azulgrana solo podría jugar con la selección española, donde sus posibilidades son mínimas. España y Marruecos no se han enfrentado nunca en un Mundial, aunque sí en la repesca para Chile 1962. El combinado nacional vencería en los dos encuentros ante los marroquíes, primero en la ida con un solitario gol de Luis de Sol, y en la vuelta con un 3-2.

Once de Marruecos: Munir; Achraf, Saïs, Benatia, Dirar; El Ahmadi, Boussoufa, Amrabat, Belhanda, Ziyech; Boutaib.