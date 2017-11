Valentino Rossi se ofrece a correr las 24 horas de Le Mans en el equipo de Fernando Alonso

Valentino Rossi sueña con competir al máximo nivel en el mundo del automovilismo y junto a Fernando Alonso. Los dos campeones, que guardan una gran relación de la época en Ferrari del asturiano, podrían correr la mítica prueba de las 24 horas de Le Mans en el mismo equipo. “¿Alonso va a correr las 24 horas de Le Mans? ¡Igual las hago con él!”, dijo el italiano en un entrevista en Radio Dejaay.

A sus 38 años, el nueve veces campeón del mundo siente que le queda una década. “Es cierto que el momento de retirarme me asusta. Pero creo que tengo todavía otros diez años para correr e coches y me apetece competir en rallys y hacer las 24 Horas de Le Mans”, indicó.

“Cuando deje MotoGP, alguno de mis oponentes estará contento. No sé por qué tengo hay tanta repercusión. Quizás es por varias cosas. He tenido una carrera larga y he ganado mucho, y eso a la gente le gusta. Mucha gente sigue las motos gracias a mí”, prosiguió el piloto referencia de Yamaha.

Rossi está confiado de que en 2018 podrá volver a pelear por el décimo campeonato que tanto se le ha resistido a lo largo de su carrera. “La nueva Yamaha va bien, estamos todos de acuerdo en que la de 2017 era peor que la de 2016. La base debe ser la de 2016, pero ahora es un momento delicado y de aquí a febrero Yamaha debe dar un salto”, zanjó.