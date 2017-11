El Barcelona completa el trámite y pasa a octavos de la Copa (5-0)

El Barcelona completó el trámite con una nueva goleada para firmar su pase a los octavos de final de la Copa del Rey. El conjunto azulgrana, con los suplentes y Gerard Piqué en el once, superó al Murcia por 5-0 en un encuentro sin historia y en el que ambos conjuntos demostraron estar a medio gas. En este escenario, la pegada del Barça se impuso, con Paco Alcácer, Aleix Vidal y el propio Piqué como jugadores destacados.

Valverde no quería seguir el ejemplo del Real Madrid y alentó a sus jugadores menos habituales para que rindieran con suficiencia sobre el césped del Camp Nou. Los goles no eran necesarios para pasar a octavos, pero el dominio resultaba una obligación para no sufrir. Los primeros minutos fueron un monólogo del Barcelona en cuanto a posesión se refiere, pero esta no se tradujo en ocasiones con las que hacer peligrar la meta de Santomé.

Paco Alcácer se sentía muy solo en ataque, pero en una jugada trastabillada y repleta de rebotes, el balón acabó en la cabeza del delantero valenciano, que ni siquiera tuvo que superar al portero para poner el 1-0 en el marcador. Eliminatoria sentenciada y Alcácer que volvía a sonreír tras perder la titularidad en Mestalla.

La afición del Barcelona respondía con dos tercios de aforo en el Camp Nou, nada mal para ser un encuentro frente a un Segunda B y entre semana, y Piqué, después de una intentona fallida de Aleix Vidal, alteraba el marcador con el gol de la tranquilidad. El Murcia parecía haber bajado los brazos y Aleix, esta vez sí, encontraba portería para convertir el triunfo en goleada.

Los cambios mandaban a Piqué al banquillo y daban la oportunidad a más canteranos. Denis Suárez, joven pero sobradamente preparado, volvió a demostrar que está para tener más minutos en el Barcelona y la joya –recién fichada– de la cantera azulgrana, José Arnaiz, anotaba su segundo gol en dos partidos con el primer equipo para completar la manita y sellar la clasificación para la siguiente ronda de la Copa del Rey.