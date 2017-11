LeBron y Wade, molestos con Marc Gasol por echar a su entrenador

LeBron James y Dwyane Wade expresaron a través de las redes sociales su enfado por el despido del ex técnico de los Memphis Grizzlies David Fizdale. La salida del entrenador aconteció unas horas después de que Marc Gasol realizase unas controvertidas declaraciones sobre el entrenador en un mensaje en el que prácticamente dejaba clara a la franquicia su postura: o Fizdale o Gasol.

Chris Wallace, el General Mánager de Memphis, no tardó en tomar medidas y fulminó a Fizdale, quien sumaba ocho derrotas consecutivas al frente del equipo. Su salida provocó que dos de las estrellas más rutilantes de la NBA se revolviesen en las redes sociales intentando defender al que fuese su asistente de vídeo durante su época en los Miami Heat.

I need some answers. Feels like my man was a fall guy

— LeBron James (@KingJames) November 27, 2017