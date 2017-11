Inda: “El Barça está preocupado con la recuperación de Dembélé”

La directiva del Barcelona está preocupada por la recuperación de Ousmane Dembélé. El fichaje estrella del equipo este pasado verano y por el que se invirtieron 150 millones de euros no duerme como aconsejan los servicios médicos y eso tiene en vilo a algunos de los máximos mandatarios culés. El jugador es musulmán practicante o lo que es lo mismo: se levanta en mitad de la noche para rezar. Según los galenos, ese comportamiento no es el más adecuado para curar una lesión muscular como la que padece.

“Dembélé profesa la religión musulmana, es bastante integrista y se levanta todos los días a las 5 para orar y eso hace que interrumpa su sueño y preocupa en la cúpula del Barcelona”, desveló Eduardo Inda en El Chiringuito.

El jugador, a sus 20 años, debería haberse recuperado como un tirón de una rotura muscular, sin embargo, los plazos los va cumpliendo con el tiempo justo y hasta se duda de su presencia en el Clásico del 23 de diciembre. De momento, Dembélé hace trabajo aparte y no se le ha visto trabajar a máxima intensidad con el balón.

Una rotura como la suya en un físico de jugador ambidiestro es más compleja al tener que compensarse las dos piernas para que no haya recaídas. Precisamente ese último término es el que más teme una directiva culé que se ha apuntado un tanto con la renovación de Messi, pero que no puede permitirse que su fichaje del año salga rana.

En el club ya saben que Dembélé no va a cambiar sus costumbres musulmanas y por tanto el riesgo existe. No en vano, el jugador exige que la carne que ingiere cuando se queda en la Ciudad Deportiva del club sea Halal –un tipo de sacrificio musulmán para los animales– que sólo se encuentra en determinados establecimientos especializados. Dembélé y toda su familia, de ascendencia senegalesa y maliense, son practicantes y no en vano recientemente peregrinaron a La Meca para mostrar su respeto por la religión que profesan.