Marc Gasol explota contra su técnico: “Odio no jugar y me lo tomo como algo personal”

Marc Gasol estalló contra su entrenador, David Fizdale, después de que le dejara en el banquillo todo el último cuarto del partido ante los Nets, que endosaron a Memphis su octava derrota consecutiva. “Si no juego es que no me valoran. Me lo tomo com algo personal porque el cuerpo técnico sabía que me iba a doler”, dijo Marc en declaraciones recogidas por ESPN.

Los Memphis Grizzlies perdieron ayer su octavo partido consecutivo en la liga regular y, además, su técnico, David Fizdale, logró enfadar muchísimo a la estrella de la franquicia, Marc Gasol, líder del equipo en puntos, rebotes y asistencias.

Marc, que ya había mostrado su frustración con juego del equipo, vio desde fuera todo el último cuarto ante los Nets por decisión técnica y no se lo tomó nada bien. Inquieto en el banquillo, dándole vueltas a la cabeza y en un segundo plano cuando su técnico daba instrucciones en los tiempos muertos finales, Marc Gasol abandonó la cancha con cara de pocos amigos y contestó en los vestuarios a todo el que le quiso preguntar por el tema.

Harto de su situación en los Grizzlies

“Te lo tomas como algo personal. Evidentemente te frustra, y así ha sido. Te enfadas y le empiezas a dar vueltas a la cabeza. Después ves a tus amigos, a tus compañeros ahí fuera intentando conseguir un triunfo e intentas mantenerte positivo, pero tampoco les puedes ayudar desde fuera. Es una guerra en tu cabeza.”, aseguró Marc Gasol tras el partido ante los Nets.

“Ha sido la primera vez para mí y no me ha gustado nada. Estoy más tocado y frustrado de lo que puedo enseñar. Odio no jugar, que es lo que más valoro. Si no estoy ahí fuera es que no soy valorado. Estoy seguro de que el cuerpo técnico sabía que eso era lo que más me iba a doler”, añadió en unas unas declaraciones que recoge ESPN.

“A nadie le gustaría esto. ¿Creéis que Mike Conley se habría quedado en el banquillo? Estoy seguro de que a Mike no se lo hubieran hecho. Es lo que hay y hay que afrontarlo, pero no voy a aguantarlo sin hacer nada. Creo que me he ganado jugar los últimos cuartos y en mi carácter no cabe aceptar la suplencia”, concluyó Marc Gasol.