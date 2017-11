Messi recibe su cuarta Bota de Oro y evita hablar sobre su renovación

Leo Messi recibió su cuarta Bota de Oro. El argentino fue el gran protagonista de la gala celebrada en la antigua fábrica de Estrella Damm en la que recogió un nuevo premio que le consagra como el mejor goleador de la temporada en Europa.

Al delantero le acompañaron Iniesta, Busquets, Luis Suárez y el presidente Bartomeu. Precisamente fue el uruguayo, padrino del evento, el que le entregó el galardón. “Cada partido siempre hace cosas diferentes”, dijo Suárez. “Los premios individuales vienen de la mano de lo colectivo. Es un premio de todo, sin ellos no hubiese hecho los goles que hice”, recordó Leo.

Sobre su evolución, Messi también recordó que siempre dijo que no se “consideraba un delantero”. “Pero creo que he crecido fuera y dentro del campo. Fui mejorando y acumulando cosas a mi juego. Cada día disfruto más de ser jugador”, añadió.

“Cuando me toca ir al banco se arma un poco de revuelo. No me gusta estar fuera, me gusta participar en todo lo que se pueda, pero entiendo que el año es largo y cada vez hay que cuidarse más porque cada vez son más duras las temporadas”, aseguró sobre su suplencia en Turín.

Messi también tuvo palabras sobre el partido que el domingo enfrenta al Barcelona con el Valencia: “Armaron una gran plantilla. Tienen un gran técnico que les hace jugar bien con una idea clara. Sabe a lo que hace y lo hace bien. Va a ser complicadísima y más en el campo de ellos. Estamos bien e intentaremos continuar así“.

“Siempre dije que en mi vida era una cosa importante poder ayudar a os que más lo necesitan. Tuve la suerte de poder hacerlo y me siento feliz de poder ayudar a cuanta más gente mejor“, dijo cuando fue preguntado por la labor de su fundación ayudando a los más pequeños que pelean día a día contra el cáncer.

El argentino recibió el trofeo después de anotar 37 goles la pasada temporada. El delantero del Sporting de Lisboa Bas Dost fue segundo con 34 dianas y Aubameyang, tercero con 31.