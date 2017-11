Messi se queda en el banquillo en pleno pulso con la directiva

La noticia saltaba una hora antes de que rodase el balón en Turín: Leo Messi se quedaba en el banquillo. Y la versión oficial era que se trataba de una decisión exclusivamente técnica. Si ya era sorprendente que el argentino se quedase fuera del once, más lo era que fuera en un estadio importante ante un rival top.

La decisión tomada por Ernesto Valverde llega en el momento más tenso con la directiva por la negativa del jugador a firmar su renovación. Cabe recordar que el contrato de Messi finaliza el próximo 30 de junio de 2018 y su firma no está estampada. Eso significa que el 1 de enero sería libre para negociar con cualquier equipo.

Esta decisión puede tener graves consecuencias dada la poca lógica que tiene y Messi podría verlo como una medida de presión para que ceda a hacerse la famosa foto con el presidente Bartomeu.

Eduardo Inda desveló en El Chiringuito de Jugones que la directiva azulgrana está muy preocupada por una situación que se les ha ido de las manos. “El señor Messi no ve clara la situación de Cataluña en general. Yo no me creo que cobre la ficha nueva. Aunque haya firmado el padre y el hermano, lo que vale es la firma del jugador”, dijo el director de OKDIARIO.

El Barcelona se queda sin margen para hacer oficial una renovación que anunció el presidente Bartomeu como segura en verano. Eduardo Inda también detalló que al jugador le preocupa sobremanera la inseguridad jurídica en Cataluña.

En la previa al partido de Turín, su compañero Rakitic encendió aún más las alarmas con sus declaración en rueda de prensa. “No puedo decir al cien por cien que se va a quedar. Sé que hay aficionados que desean ver esa foto. Yo también. Lo queremos tener con nosotros. Disfrutamos mucho con él”, dijo el croata.