La renovación de Leo Messi es la gran preocupación en can Barça. El club asegura que ya ha renovado, pero aún no se ha producido la famosa foto con Bartomeu que confirma que el jugador ha firmado su nuevo contrato. En la rueda de prensa previa al choque contra la Juventus en Turín, Rakitic fue preguntado por el estado de dicha renovación. Sin embargo, la respuesta del croata no despeja las dudas, sino que le añade más incertidumbre al asunto. “No puedo decir al cien por cien que se va a quedar”, fueron sus palabras.

“Yo veo a Leo como siempre. Sinceramente, no lo hemos hablado porque todos confiamos en lo mismo y él también. El cariño que tiene Messi de la afición, de la directiva y del vestuario lo sabe muy bien. Cada uno puede tener pero Messi es parte del escudo y tiene que estar aquí. Confío en que va a estar aquí para siempre”, explicó.

Cuando le preguntaron si entendía la preocupación de la gente en el caso Messi, Rakitic se remitió a sus palabras anteriores: “Ya lo he dicho. Messi es parte del escudo. No puedo decir al cien por cien que se va a quedar. Sé que hay aficionados que desean ver esa foto. Yo también. Lo queremos tener con nosotros. Disfrutamos mucho con él. Queda mucho viaje para hacer juntos”.

Para el croata no es extraño que todavía no haya firmado y como ejemplo ha puesto su caso. “También he leído y me han dicho que todo va bien. Hay que dejarlo tranquilo. Es el mejor jugador de nuestro equipo. Estamos para darle cariño y confío al cien por cien en nuestro presidente”, añadió.