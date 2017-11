Inda: “Messi no coge el teléfono a Bartomeu y los directivos del Barça”

Crece la preocupación en el Barcelona con el futuro de Leo Messi. El astro argentino sigue sin renovar oficialmente por el club culé y sólo restan 40 días para que se convierta en agente libre. La directiva azulgrana anda preocupada y no es para menos con una situación que parece haberse ido de las manos.

Eduardo Inda explicó en El Chiringuito de Jugones las últimas novedades del caso detallando que el jugador ya no atiende las llamadas de los directivos culés, incluido el presidente Josep María Bartomeu. “El señor Messi no ve clara la situación de Cataluña en general. Quedan 40 días para que sea libre. Yo no me creo que cobre la ficha nueva. Aunque haya firmado el padre y el hermano, lo que vale es la firma del jugador”, dijo Inda.

El Barcelona se queda sin margen para hacer oficial una renovación que anunció el presidente Bartomeu como segura en verano y sobre la que todavía no hay firma oficial de Messi. Inda detalló que al jugador le preocupa sobremanera la inseguridad jurídica en Cataluña y dónde jugaría el Barça en caso de independencia oficial.

Messi tiene la sartén por el mango con su futuro y en el Barcelona no se quieren tapar los ojos como ya ocurriese en el caso Neymar. El club ha relajado mucho su apoyo a la independencia de Cataluña, pero no parece que este gesto haya sido suficiente para convencer a un Leo que podrá negociar con cualquier equipo del mundo a partir del 1 de enero.