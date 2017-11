Un solitario gol de Fabián da el triunfo a la Sub-21 ante Islandia

La selección española Sub-21 derrotó a Islandia (1-0) gracias a un gol del bético Fabián Ruiz y continúa líder inmaculado del grupo 2 de la fase de clasificación para el Campeonato de Europa de 2019 que se celebrará en Polonia, en un duelo disputado este jueves en la Nueva Condomina de Murcia.

Los de Albert Celades, que suman nueve puntos de nueve posibles, ganaron a Islandia con suficiencia, pero sin brillo. Solo los regates de Dani Ceballos y la calidad de Carlos Soler dieron algo de magia a un partido sin grandes ocasiones, pero muy útil para los españoles, que tienen buena parte recorrida del camino.

España fue mucho mejor en la primera mitad que en la segunda. La constante aparición del jugador del Girona Pablo Maffeo dio un plus a ‘La Rojita’, que buscó con insistencia a Borja Mayoral. El delantero del Real Madrid, sin embargo, no tuvo su día y no pudo batir a los islandeses en las dos ocasiones que dispuso en el acto inicial.

Anderson replicó con un lanzamiento tibio, pero fue España quien dominó sin discusión. Al tímido gesto de Islandia, los de Celades contestaron con fiereza y generaron sus mejores oportunidades en el ecuador del primer acto. Fabián, Soler y el propio Ceballos lo buscaron de todas las maneras pero no lograron batir a Olafsson, uno de los mejores del encuentro.

España siguió rondando la portería de su rival hasta que un disparo de Fabián –de más de 25 metros– se convirtió en el único tanto del encuentro. El lejano y potente lanzamiento adormiló a los visitantes, que sufrieron sobremanera en los minutos finales de la primera mitad.

En la segunda, España bajó el nivel y no encontró la rendija para habilitar a alguno de sus delanteros con claridad. Ni Mayoral, ni Gual, que apenas dispuso de tiempo, pudieron ampliar la renta. Quién sí lo buscó, haciendo las delicias del público, fue un Dani Ceballos que se echó el equipo a la espalda.

El sevillano probó suerte desde fuera del área, pero sus intentos acabaron en un rival o en la grada. Al final, Magnusson llevó la incertidumbre en la Sub-21 nacional, pero su remate de cabeza se fue largo y Unai Simón no tuvo problemas en el tiempo de descuento. El triunfo da licencia a España a seguir liderando con pleno de victorias. Su próximo compromiso será ante Eslovaquia, este martes, en el estadio de Cartagonova.