Márquez duda si ondear la bandera de España en Cheste: “La que representa a mi gente es la del 93”

Marc Márquez aún no ha decidido la bandera con la que celebraría el Mundial que puede ganar en Cheste el próximo domingo. “Si gano ya veremos qué bandera saco. Al final, la bandera que representa a mi gente es la del ’93’“, respondió ante la pregunta de si tomaría la bandera de su club de fans o la española.

El piloto de Moto GP afronta la última carrera del Mundial, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, con la misma intención que el resto y, pese a que en su lucha final por el título con Andrea Dovizioso parte con 21 puntos de ventaja, no saldrá a asegurar una undécima posición que ya le valdría sino a ganar.

“La carrera de Malasia no fue la manera en la que yo piloto. Apretaré como siempre, intentaré dar el cien por cien, el domingo veremos dónde estamos y dónde está ‘Dovi’ y decidiremos. Pero no saldré a dar por buena la undécima posición, intentaré dar el cien por cien y disfrutar de la carrera“, aseguró en rueda de prensa.

A Marc Márquez le basta terminar entre los once primeros en el circuito Ricardo Tormo de Cheste para lograr matemáticamente el Mundial de MotoGP 2017, aunque también se coronará haga lo que haga, incluso si no termina, si Dovizioso no es capaz de ganar la carrera.

“Sea como sea vamos a intentar disfrutar de la fiesta a las 14.00 horas, va a ser una carrera muy bonita ante mi afición en un circuito que me gusta, hay que mantener la misma mentalidad de siempre porque todo puede ocurrir. Hay que estar al mismo nivel y acabar la carrera es lo más importante“, reconoció al respecto.

Un buen escenario final para una temporada “dura”. “Al final una carrera lo va a decidir todo. Intentaremos enfocar el fin de semana igual que siempre, intentaré ir al cien por cien en entrenamientos pero claro que notas que es una carrera especial“, reconoció el piloto de Cervera.

De momento, tiene claras las notas que se pondría a sí mismo. “A la primera parte de la temporada un ‘6’ y a la segunda un ‘9’, pero todo depende de esta carrera. Puede acabar en ’10’ o en un ‘5’”.

Sobre esta semana, de mayor descanso al habitual, comentó que estar en casa le ha podido transmitir algo de presión. “Todo el mundo me decía que esto era fácil y no lo es. Prefiero estar en la posición que estoy, con 21 puntos más, crea una buena sensación pero también te da la energía que necesitas. No es la primera vez que lucho por el título en Valencia, en 2013 fue muy difícil gestionarlo bien y esperamos repetirlo“, concluyó.