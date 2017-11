Nadal se retira de París por molestias en su rodilla y peligra su presencia en el Masters

Rafa Nadal ha dicho adiós al Masters 1.000 de París por las molestias en su rodilla. No saltará a la pista para disputar su partido de cuartos de final ante el serbio Filip Krajinovic, jugador procedente de la previa. Así pues se despide del último Masters 1.000 del año antes de afrontar las finales de la ATP la próxima semana, donde su presencia peligra tras esta lesión.

En rueda de prensa explicó los motivos que le han llevado a tomar esta dura y difícil decisión: “En el estado que estoy no me veo jugando tres partidos más. ¿Londres? Ya se verá. Haré lo posible. Me he tratado, pero es imposible jugar en las condiciones de ayer”.

El mallorquín terminó con mucho dolor en su rodilla derecha el choque ante el uruguayo Pablo Cuevas. De hecho le tuvieron que aplicar un vendaje en medio del encuentro. Ha intentado recuperarse para poder saltar a la pista este viernes en busca de otra semifinal, sin embargo, no ha sido posible. Los dolores no han cesado y ha optado por abandonar.

Nadal dice adiós a un torneo en el que ha conseguido asegurar el número uno del mundo hasta final de la temporada. Pase lo que pase en el Torneo de Maestros, el tenista español terminará el año en lo más alto del ranking ATP, algo que ni él mismo se imaginaba la pasada campaña. Una vez más, Rafa ha hecho historia.