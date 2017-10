Un objeto choca contra el avión de los Thunder y casi lo destroza

Los Oklahoma City Thunder se llevaron un susto de órdago en pleno vuelo a Chicago. El equipo iba en su avión privado a más de 10.000 metros de altura cuando un objeto volador no identificado chocó contra la punta del avión causando un tremendo destrozo. Por suerte, el objeto chocó contra una de las partes más duras del avión y los jugadores pueden contarlo. Quizá en un ala o en la estructura los daños habrían sido terribles.

Hey @NASA @neiltyson @BillNye

We had a rough flight to say the least.

30000 feet in the air.

Flying to chicago.

What caused this? pic.twitter.com/uEVrEm7noi

— Steven Adams (@RealStevenAdams) October 28, 2017