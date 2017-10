Craviotto desvela que es “catalán y español”

Saul Craviotto, cuatro veces medallista olímpico con la selección española, habló alto y claro en las redes sociales sobre la independencia de Cataluña y su posicionamiento político tras la ilegal declaración de Carles Puigdemont y el Parlament. “Soy policía nacional, con toda mi familia en Lleida y me siento orgulloso de ser catalán y español. Vamos, que tengo el ‘pack’ completo”, explicó.

Creo que ha llegado la hora de pronunciarme. No me podía callar más. #Catalunya #España pic.twitter.com/BCxCBmvfiW — Saúl Craviotto (@Saul_Craviotto) October 27, 2017

“Después de todo lo vivido las últimas semanas, no era sencillo posicionarse o hablar y menos con la crispación y ambiente de enfrentamiento que se respira en las redes sociales y en la calle, pero después de consumarse la irresponsabilidad de hoy, me decepcionaría a mí mismo si no os mandara este mensaje, compañeros. Quería transmitiros mi apoyo absoluto a todos esos policías y guardia civiles que estáis destinados en Cataluña, así como a la inmensa mayoría de Mossos d’Esquadra que están por restaurar la legalidad y sentido común”, añadió.

“Desgraciadamente, ante esta locura sin plan de ruta no se me ocurre otra medida distinta a la de aplicar ese artículo 155, que espero y deseo que se utilice de forma graduada y proporcional. El 1 de octubre me cayeron muchas lágrimas al ver lo que estaba ocurriendo en mi querida tierra. Por supuesto que no me gustó ver esas imágenes y deseo con todo mi corazón que no se repitan. Sólo pido que el agua vuelva a su cauce cuanto antes porque con esta sinrazón vamos a la deriva”, zanjó Craviotto, cuyo mensaje ha alcanzado casi los 10.000 RT.