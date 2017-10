Fernando Alonso debutará con un Gran Turismo corriendo las 24 horas de Daytona

Fernando Alonso se ha enamorado del automovilismo norteamericano y en su afán por trascender más allá de la Fórmula 1 el asturiano anunció que participará en las 24 horas de Daytona en 2018. Así las cosas, el piloto español debutará en un carrera de Gran Turismos –parecidos a los que se corre en las 24 horas de Le Mans– en un evento que se disputará el 26 y 27 de enero.

Me gustan las carreras de coches. Daytona, nos vemos pronto I love racing. Daytona, here we come! Thanks @UnitedAutosport #racing #racer pic.twitter.com/tp8XKFqPlq — Fernando Alonso (@alo_oficial) October 26, 2017

Alonso disputará la carrera como compañero de los prometedores Lando Norris –piloto probador de McLaren– y Phil Hanson –el piloto más joven en alcanzar el top 10 de las 24 horas de Le Mans con 17 años– con los tres turnándose a los mandos de un Ligier JS P217 de la compañía United Autosports.

La primera toma de contacto del español con su nuevo monoplaza se producirá el 5 de enero cuando se produzcan las primeras pruebas oficiales de los coches. Alonso rodará durante más de 8 horas en el trazado de Florida y comprobará in situ sus habilidades con un modelo que es totalmente distinto a lo que está acostumbrado.

Fernando Alonso ya anunció recientemente que el año próximo se ausentaría de algunas fechas del calendario de Fórmula 1, aunque ésta no coincide con ninguna prueba del Mundial puesto que comenzará en el mes de marzo.

“Para mí es un proyecto excitante al tiempo que muy interesante. Aprender sobre una nueva categoría, adaptarme a otro coche distinto y a otro estilo de conducción es un reto apasionante y no puedo espera a probarme con él. Las 24 horas de Daytona es una de las carreras más icónicas del calendario estadounidense y todo el mundo lo sabe. No está dentro de la triple corona, pero siempre he defendido que este tipo de carreras sólo me pueden hacer crecer”, admitió Alonso.