España se mete en la final del Mundial sub-17

España por fin dio el golpe en la mesa que se estaba esperando. Había dado siempre la cara, pero nunca se había mostrado tremendamente superior. Hasta que Mali se cruzó en su camino. 1-3 y a la final. Los complejos mostrados en el pasado se esfumaron en el momento idóneo. De alguna manera, los de Santi Denia se dieron cuenta de que eran firmes candidatos a alzarse con el trono mundial. Habían tenido que alcanzar la penúltima ronda del torneo para ponerse el disfraz de campeones. Y la verdad, es que les queda como un guante.

El combinado nacional salió como un ciclón dispuesto a borrar del mapa a Mali. Gelabert, Sergio Gómez, Ferrán y Moha creaban, mientras que Abel Ruiz actuaba de artillero por delante. Así, a los dos minutos, una gran jugada trenzada por los de Denia terminaba con un buen disparo de Sergio Gómez que recibía una mejor respuesta de Koita, meta rival.

España no iba a levantar el pie y los siguientes minutos iban a seguir siendo de acoso, aunque sin derribo. Gelabert era víctima de un penalti que el árbitro no señalaba. El propio jugador madridista iba a sacarse un buen disparo que apunto estaba de encontrar puerta. Y el palentino, protagonista en todas las acciones, iba a volver a recibir una infracción dentro del área que esta vez sí iba a ser señalada. Abel Ruiz no perdonaba desde los once metros para hacer el primero.

Con ventaja para los españoles, el partido se comenzó a equilibrar. La sub-17 era superior, pero Mali cada vez que merodeaba la meta defendida por Álvaro creaba peligro. La balanza se había equilibrado, hasta que la unión Gelabert-Ruiz se volvía a unir para hacer el 2-0. El jugador del Real Madrid metía un pase en largo al delantero del Barcelona y éste definía perfectamente con el interior al palo largo. España se marchaba a la caseta con una renta tan merecida como cómoda.

Susto y sentencia

El segundo acto arrancó con monopolio español. Los chicos de Denia crearon ocasiones de todos los colores, pero ninguna encontró las redes rivales. Hasta que llegó la jugada polémica del partido. Un disparo muy lejano de Doucoure se estrellaba en el travesaño, botaba dentro de la meta española y en el rechazo, el cabezazo del delantero malí se marchó fuera de forma milagrosa. El lío estaba formado en cuanto en el banquillo africano se dieron cuenta de que les habían birlado un gol. El error fue clamoroso y España se había salvado.

La jugada sacó el amor propio de una Mali que comenzó a crear peligro con más fuerza que fútbol. Aunque en cuanto España tuvo ocasión, dio el zarpazo definitivo. Sergio Gómez hizo lo que quiso por la izquierda para romper a los defensores rivales, pisar línea de fondo, levantar la cabeza y poner el balón en la testa de un Ferrán Torres que no iba a perdonar. Ahora sí, España se veía en la final. Eso sí, antes se iba a llevar un pequeño susto.

N’Diaye ganaba la partida a un Guillamón que se resbalaba, el atacante se plantaba delante de Álvaro y no fallaba para recortar distancias. El aviso fue captado por España y los últimos minutos fueron de control. Mali tuvo alguna que otra ocasión en sus último coletazos, pero los de Denia aguantaron los envites para certificar su presencia en la final del próximo sábado. Una década después, España volverá a luchar por un Mundial sub-17 que se resiste. Inglaterra será el último escollo hacia la gloria.