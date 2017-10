Garbiñe Muguruza arranca con victoria ante Ostapenko

Garbiñe Muguruza ha empezado implacable en la Copa de Maestras que se disputa en Singapur. Se impuso a la debutante Jelena Ostapenko en su debut por 6-3 y 6-4 y demuestra que ha venido dispuesta a recuperar ese número uno que perdió hace tan sólo unas semanas. Le costó cerrar el partido, sin embargo, tiró de experiencia para apuntarse la primera victoria en su casillero antes de afrontar los duelos ante Pliskova, su próxima rival, y Venus Williams, en la última jornada.

La española saltó a la pista dispuesta a tomarse la revancha de Wuhan desplegando un tenis muy agresivo. Ganó su saque y rompió el de su rival nada más comenzar para ponerse 2-0 pero Ostapenko reaccionó y le devolvió el break de inmediato. A partir de ahí el encuentro se volvió loco. Ninguna de las dos jugadores era capaz de mantener su saque. Muguruza rompía y Ostapenko se lo devolvía. Así concurrió el primer set desde el 2-0 hasta el 5-3, cuando Garbiñe sacaba para cerrar la primera manga. La letona le estaba haciendo mucho daño con su derecha desde el fondo de la pista.

Por su parte, la ex número uno de la WTA, se aprovechó del bajo porcentaje de primeros servicios de su contrincante para hacerse fuerte atacando su segundo saque. Era consciente de que no podía darle una mínima oportunidad de tomar la iniciativa del punto. Con 5-3 a su favor puso fin a la locura ganando su saque, apuntándose así el primer set del partido.

Todo empezaba de manera similar al último duelo entre ambas, en Wuhan. Garbiñe se adjudicaba la primera manga y Ostapenko reaccionaba en el segundo. Pero en esta ocasión la representante española en el torneo no le permitió coger impulso y, pese a que la tenista de Riga se apuntó el primer juego del segundo set, le cortó las alas de manera rápida.

Cada juego cuenta en esta round robin. Ganar en dos sets siempre es mejor que en tres, de cara a un posible empate al final de la ronda. De ahí que Muguruza pisara el acelerador para apuntarse también la segunda manga. Se mostró muy cómoda desde el fondo de la pista e incluso se atrevió con subidas a la red donde estuvo impecable. En el tercer juego del segundo set, no desaprovechó la oportunidad y le rompió el servicio.

Con la sexta marcha puesta la española tomó impulso para volver a romperle en el siguiente servicio de la letona y ponerse 5-1 arriba tras mantener su saque. Todo se ponía de cara para una Garbiñe muy seria que restaba para ganar el partido. Como era de esperar, Ostapenko, opuso resistencia obligándole a cerrar el partido con su saque.

Muguruza, que no había cedido ningún saque en esta segunda manga, no supo cerrar el encuentro y la letona lo aprovechó para recortar distancias. Sin nada que perder se soltó ante una Garbiñe muy tensa y dio un recital para acercarse aún más (5-4). Pero todavía le quedaba una oportunidad a la campeona de Wimbledon. Aunque no sería nada fácil, ya que Ostapenko se estaba gustando desde el fondo de la pista.

Dos buenos saques fueron claves para encaminar el juego hacia la primera bola de partido. Falló las dos primeras y dio vida a la número siete de la WTA. A la tercera fue la vencida. Sufrió para cerrar el choque pero al final se apuntó la segunda manga por 6-4 y, por consiguiente, el partido. Se apunta así su primera victoria en este Torneo de Maestras donde, a diferencia del año pasado, esta vez no ha podido empezar mejor.