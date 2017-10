Garbiñe, la mejor jugadora del año en la WTA, debutará ante Ostapenko en las finales

Este domingo arrancan las WTA Finals en Singapur donde Garbiñe Muguruza buscará recuperar el número uno, recientemente arrebatado por Simona Halep. Durante la gala de presentación del último torneo del año, la española fue nombrada como la mejor jugadora del año en la WTA como reconocimiento a su gran temporada en la que se ha alzado con su primer Wimbledon.

Ahora comienza el segundo asalto al número uno, aunque para ello deberá superar el grupo de la muerte. Muguruza ha quedado encuadrada en el Grupo Blanco de la Copa de Maestras junto a la checa Karolina Pliskova, Venus Williams y la letona Jelena Ostapenko.

Garbiñe no ha tenido mucha suerte en el sorteo y se enfrentará a dos ex números uno como Pliskova y Venus por un puesto en las semifinales del torneo. No llega en su mejor momento, pero sin duda ha demostrado que es capaz de sacar su mejor tenis para poder acceder a la siguiente ronda por primera vez en su carrera.

La española debutó en este torneo el año pasado, sin embargo, no corrió mucha suerte. Empezó con derrotas ante Pliskova, en tres sets, y Radwanska, en dos, en los primeros partidos. Ambas derrotas le condenaron para la última jornada, donde se impuso en tres mangas a la rusa Kuznetsova pero no fue suficiente para clasificarse. Este año quiere la revancha para poder terminar la temporada en lo más alto.