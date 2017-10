Oficial: Fernando Alonso renueva con McLaren hasta 2018

Fernando Alonso continuará disputando con McLaren el próximo Mundial de Fórmula 1, después de que el equipo inglés haya anunciado este jueves que seguirá formando pareja con Stoffel Vandoorne en 2018, pero sin desvelar la duración exacta de esta renovación que el piloto español ha firmado escuchando a su “corazón” y convencido de que McLaren dispone de “los recursos técnicos y la fortaleza financiera para poder ganar rápidamente carreras y campeonatos mundiales”.

El acuerdo llega cinco semanas después de la carambola por la que suspiraba Alonso, harto de tres años sin resultados con Honda. El equipo inglés y el fabricante japonés separaron sus caminos en la rocambolesca jugada que también involucró a Toro Rosso, Carlos Sainz y Renault.

Será la marca francesa la que vuelva a construir motores para Alonso, cuyos mayores éxitos llegaron de la mano de Renault, los dos títulos mundiales de 2005 y 2006 que conquistó con el equipo matriz de la marca, curiosamente ese con el que debuta Sainz este fin de semana en Estados Unidos.

A sus 36 años y tras 16 temporadas de experiencia en la Fórmula 1, el asturiano no había descartado abandonar la competición en busca de nuevos retos automovilísticos si no veía la posibilidad de pilotar un coche competitivo, pero esta nueva alianza entre McLaren y Renault le ha convencido para intentarlo una vez más.

Alonso, que ya corrió para el equipo inglés en 2007, inició su segunda etapa en Woking para la temporada 2015, pero durante este trienio solo ha coleccionado decepciones y no ha logrado pisar ni un podio, con tres quintos puestos (Hungría 2015, y Mónaco y Austin 2016). Este año no ha terminado en ocho Grandes Premios, contando que ni siquiera pudo tomar la salida en Rusia, mientras que se saltó Mónaco para competir en las 500 millas de Indianápolis.

Sin embargo, nunca ha tenido una mala palabra para McLaren y sus críticas siempre han ido dirigidas a Honda. Ahora que ya no está la casa nipona, vuelve a soñar con el ansiado tercer título mundial, aunque con la prudencia lógica tras encadenar tantos resultados decepcionantes.

En sus primeras declaraciones tras hacerse oficial su continuidad, Alonso apuntó que es una noticia “fantástica”. “Siempre fue donde mi corazón me decía que me quedara, aquí me siento como en casa. Este es un equipo fantástico, lleno de gente increíble, con una cordialidad y amabilidad que nunca he experimentado en otra parte de la Fórmula 1. Estoy increíblemente feliz de correr aquí”, dijo en un comunicado.

Además, subrayó que McLaren dispone de “los recursos técnicos y la fortaleza financiera para poder ganar rápidamente carreras y campeonatos mundiales en la F1”. “Aunque los últimos años no han sido fáciles, nunca hemos olvidado cómo ganar y creo que pronto podremos lograrlo nuevamente”, confió.

Así, miró con optimismo a este trienio a punto de acabar marcado por los malos resultados y valoró que les ha dado “el impulso para planificar y construir para el futuro”. “Espero con ansias ese viaje. Estoy emocionado por nuestro futuro juntos y ya estoy trabajando duro para que sea un éxito”, añadió.