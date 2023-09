Ya tienes sustituto a todas esas reuniones de trabajo que tanta pereza te dan. Podrá dar ideas y conclusiones

¿Te imaginas poder delegar en un sustituto la tarea de asistir a esas reuniones de trabajo que tanto te aburren? ¿Uno que además pueda dar ideas y conclusiones? Pues ya existe gracias a Google que ha presentado su nuevo asistente virtual, Duet AI, que se integra en su suite de aplicaciones Workspace y que promete ser un colaborador más en tu equipo.

Duet AI no es solo un ayudante que te responde a preguntas o te hace sugerencias. Es un compañero que puede participar activamente en las reuniones, tomar la palabra, exponer ideas, resumir lo que se ha dicho, traducir lo que dicen los demás y hasta crear presentaciones o correos electrónicos basados en lo que le pidas.

Este asistente virtual está basado en los modelos de inteligencia artificial generativa de Google, que son capaces de crear textos coherentes y originales a partir de unas pocas palabras o frases. Duet AI está especialmente entrenado para ayudarte a ser más productivo en Google Cloud, la plataforma de servicios en la nube de la compañía.

Así es Duet AI de Google

Duet AI is finally here.

It makes Google Docs, Gmail, Sheets, and more 10x better.

Here’s all the new incredible AI features now available in Google Workspace: pic.twitter.com/h6exl1bst6

— The AI Solopreneur (@aisolopreneur) August 31, 2023