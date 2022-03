Wordle: las pistas para resolver la palabra de hoy, miércoles 9 de marzo de 2022

El juego más viral del momento ya tiene palabra nueva, así que no te olvides de adivinar el término de hoy para que tu porcentaje de aciertos siga en su mejor momento. A continuación, te contamos las pistas para que puedas darle vueltas y adivinar la palabra de Wordle de hoy en el reto nº 62.

Ayer coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, la Palabra fue MUJER.

Además, si ves que la cosa se pone complicada también te pondremos la solución del reto de hoy más abajo, pero ya te avisamos, que no queremos que te lleves un spoiler antes de tiempo. ¿Preparado? ¡A jugar!

Pistas para la palabra de hoy

Encontrar la palabra escondida puede complicarse, pero con estas pistas y un poco de imaginación, encontrar la palabra de Wordle de hoy será de lo más sencillo. Léelas y resuelve el reto de Wordle en español de hoy:

La palabra de hoy no contiene la vocal E, pero sí la A

Empieza con una consonante común y acaba en vocal.

con una y La palabra de hoy es perfecta para cuando hace frío , muy común en países nórdicos.

, muy común en países nórdicos. Puedes descartar las consonantes L, M ,R y C

Si hoy no tienes el día o las pistas no te han ayudado lo suficiente, abajo encontrarás la solución al reto de hoy. Así, si solo te queda un intento y no te la quieres jugar, lo tendrás hecho para mantener tus aciertos en buena posición.

Consejos para adivinar siempre la palabra de Wordle

El Wordle es un juego de funcionamiento simple que se ha convertido en toda una tendencia este 2022. Miles de personas se retan cada día para encontrar la palabra del día y conseguir un acierto. Tienes 6 intentos para adivinar una palabra de cinco letras.

El truco está en que en cada intento te marca las letras que has acertado, así puedes ir creando la palabra del reto y descartar las letras que ya has probado. Aquí te dejamos 3 consejos para que sea más sencillo adivinar la palabra de Wordle:

Empieza con una palabra con muchas vocales , esto te ayudará a crear una base que servirá como estructura para seguir probando y combinando letras. Cuantas más vocales aciertes más sencillo será, así que no tengas miedo a probar. Incluso si no aciertas ninguna vocal, podrás descartarlas y seguir con el siguiente consejo.

con una , esto te ayudará a crear una base que y combinando letras. Cuantas más vocales aciertes más sencillo será, así que no tengas miedo a probar. Incluso si no aciertas ninguna vocal, podrás descartarlas y seguir con el siguiente consejo. En el segundo intento, prueba una palabra muy distinta a la primera para tener más posibilidades al principio. No desaproveches los intentos con palabras muy parecidas e intenta pensar palabras diferentes, que incorporen nuevas letras, para poder ir descartando las que no se incluyan. ¡Cuantas más letras cubras al principio, más fácil será acertar!

No desaproveches los intentos con palabras muy parecidas e intenta pensar palabras diferentes, que incorporen nuevas letras, para poder ir descartando las que no se incluyan. No tengas miedo a innovar, aunque por el camino te inventes alguna que otra palabra. La victoria es para los que arriesgan y cuantas más palabras puedas sacar, más podrás ir afinando las opciones para conseguir la acertada. Recuerda que si una palabra no se incluye en el diccionario, no te quedarás sin intento, así que no pierdes nada por probar.

Solución Wordle, hoy miércoles 9 de marzo de 2022

Lo has probado todo, solo te queda una oportunidad y aún no te viene a la cabeza, no te preocupes, nos ha pasado a todos. La solución a la palabra de hoy es SAUNA. Es un tipo de baño de vapor con fines relajantes y terapéuticos.

La hayas acertado o no, mañana es una nueva oportunidad, así que te esperamos para jugar al reto nº 63 de Wordle, mañana 10 de marzo de 2022.