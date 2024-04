Ya debes saber que no sólo te pasa a ti. La realidad es que la mayoría de las personas experimentan hinchazón después de una comida de vez en cuando. Y aunque no es grave, puede resultar molesto. Esa incómoda sensación de presión en el estómago te impedirá disfrutar del momento, y estamos seguros de que, si puedes hacer algo para no tener que lidiar con ella lo harás, mira los trucos para evitar que el estómago se hinche tras comer.

Esta sensación puede ir acompañada de distensión abdominal, con la que el vientre parece expandirse, y normalmente se resuelve por sí sola en unas horas. Sin embargo, suele acabar afectando negativamente tu calidad de vida si el problema se hace crónico y te afecta cada vez que te alimentas en casa o fuera.

Para tu tranquilidad, debes saber que no tienes por qué soportar esa molestia regularmente. Pero lo primero es reconocer el inconveniente y saber más.

Trucos para evitar que el estómago se hinche tras comer

¿Cuántos tipos de hinchazón de estómago existen?

A pesar de que cuando hablamos de hinchazón nos referimos a ese síntoma común que describimos, no todos los tipos de hinchazón de estómago son iguales. Podemos distinguir los diferentes tipos de hinchazón según el síntoma que prevalece, y eso puede ayudarnos a desentrañar cuál es el origen de la problemática:

Te sientes especialmente lleno

Tiene malestar o dolor de estómago

Tu estómago produce ruidos sordos o gorgoteos

Tu vientre está visiblemente expandido respecto a su tamaño de siempre

Expulsas más gases de lo habitual, y con frecuencia eso te genera situaciones incómodas con otros sujetos

¿Qué causa la hinchazón persistente o crónica?

Los desencadenantes que provocan la hinchazón persistente pueden ser variados, desde la genética hasta tus costumbres alimentarias. Normalmente, se trata de enfermedades o trastornos previos, un consumo excesivo de carbohidratos, constipados, sobrepeso u obesidad.

De hecho, hay una serie de alimentos que tienden a provocar la hinchazón estomacal. Entre ellos la sal, las grasas, los lácteos y las diversas clases de fructosa. No obstante, debes ser especialmente cuidadoso con un grupo de carbohidratos llamados FODMAPS, que se encuentran en frutas, verduras, lácteos y cereales integrales.

Suelen ser causa de la hinchazón y la Fundación Española del Aparato Digestivo aconseja una dieta FODMAP en la que se procura reducir el consumo de estos alimentos. La ingesta de leche y proteínas, frutas y verduras puede ser la peor enemiga de los estómagos más sensibles.

Esta fuente comenta, en tal sentido, que «la dieta pobre en FODMAP excluye estos componentes ya que pueden pasar, sin ser absorbidos en el intestino delgado, directamente al colon donde incrementan el contenido de agua en la luz intestinal debido al incremento de la carga osmótica que producen. Además inducen la producción de gas debido a la fermentación».

También hay que ser precavidos con otros alimentos. ¿Cuáles son los riesgos? Que el estómago pase tanto tiempo inflamado por estos componentes que el daño sea permanente y ya no pueda recuperarse.

¿Cómo evitar que el estómago se hinche tras comer?

Primero, debes consultar a un nutricionista o profesional de la salud y comentarle qué es lo que te está pasando. Aporta todos los detalles posibles. Por ejemplo, si hay alimentos que parecen peores que otros.

O, por qué no, si sufres más la hinchazón tras la cena o tras el almuerzo. Padecer las molestias solamente en algunas circunstancias podría ayudar a que el profesional de la salud o nutricionista te dé un diagnóstico exacto e indicaciones más precisas.

Más allá, hay algunos consejos generales para que mejores tu relación con los alimentos y dejes de asociarlos con la hinchazón estomacal.

Intenta comprender tu cuerpo

No todos los organismos funcionan igual, así que haz lo que esté a tu alcance para entender cómo responde tu metabolismo a los alimentos que consumes. Controla la ingesta de todos aquellos que aumentan la hinchazón y dale más protagonismo en tu dieta a los que parecen calmar esos síntomas molestos.

Come y bebe lentamente

Comer y beber deprisa es uno de los peores errores que podemos cometer. Si corremos entonces no masticamos los alimentos, con lo que complica la digestión, forzando al estómago a descomponer trozos de comida que ya deberían estar descompuestos.

Descarta las bebidas con gas

Estas bebidas contienen dióxido de carbono, que puede acumularse en el tracto digestivo y provocar hinchazón al cabo de unos pocos minutos.

No hables mientras comes

No es nada extraño que entablemos una conversación a la hora del almuerzo o de la cena, pero deja la charla para más tarde.

Come porciones más pequeñas

El tamaño de las porciones influye en la hinchazón. Pasa lo mismo que con masticar lo suficiente los alimentos. Cuanto más trabajo hagas por tu estómago, menos probabilidades habrá de que se hinche cuando comes. Si nada de esto contribuye a que tengas una mejor calidad de vida, recurre a un profesional.