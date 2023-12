Los trucos definitivos para acabar con el insomnio: te vas a quedar dormido en 5 minutos

El insomnio es uno de los elementos que puede causarte más problemas de salud, con este truco te vas a quedar dormido en 5 minutos. Vas a poder descansar mucho mejor de lo que imaginas cuando descubras un sistema para poder quedarte dormido antes. Se acabó eso de dar vueltas por la cama o buscar mil y una fórmulas para dormir bien. Esto funciona y es lo que necesitas para cumplir con tu plan de dormir las 7 u 8 horas al día que el cuerpo necesita.

El insomnio tiene los días contados

Dormir una media de 7, 8 o hasta 9 horas, dependiendo del tipo de persona, la edad o la actividad a la que tenga que enfrentarse es esencial. El descanso nocturno hace que a la mañana siguiente estemos preparados para poder cumplir con cualquier reto y eso significa disponer de una mente despejada y abierta a todos los desafíos que tenemos pendientes.

Las noches que no dormimos a la mañana siguiente nos despertamos casi sin ganas de nada, no tenemos fuerzas y vagamos durante el día, esperando el momento de volver a intentar dormir. Es una cadena que podemos romper fácilmente de la mano de un truco que será el definitivo.

Podrás optimizar al máximo tu tiempo, haciendo que solo necesites 5 minutos para dormir. Eso sí, cumpliendo con unos requisitos que pasan por dejar el café por la tarde o apagar las pantallas unos minutos antes de acostarse. No es demasiado bueno que la luz del teléfono nos acompañe hasta la cama. Si estás buscando un método para dormir bien. Este truco es el definitivo para ti, te cambiará la vida.

Truco definitivo para quedarse dormido en 5 minutos

‘Relax and Win: Championship Performance» es la obra de Lloyd Winter, en donde se explica el método militar para que los integrantes del ejército del aire puedan conciliar el sueño estén donde estén en cuestión de 5 minutos. Para ellos es indispensable poder dormir para poder mantener todas sus facultades en pilotar un avión bajo la presión de un conflicto o de una maniobra que les hace estar al 100% de sus capacidades.

Relaja el cuerpo, empieza a colocar tu cara en la almohada, nota como el resto de tu ser se conecta con la superficie en la que te encuentras. Empieza a sentir como conectas con un lugar que quizás te sorprenda. Imagina una playa o una hamaca en la que te sientas bien.

La mente es la que conecta con el cuerpo y nos invita a relajarnos más de la cuenta en un viaje que puede cambiarlo todo. Esa sensación de que estamos ante un cambio de rumbo, el cuerpo se frena y la mente también se debe trabajar y potenciar. Si no eres capaz de imaginarte en una playa o en un sitio en el que te sientas bien, en medio de una tormenta de nieve en una casa con chimenea hay otro sistema.

Simplemente debes repetir unas palabras en tu mente para evitar pensar en cosas que no debes. Los pensamientos son los que acaban ocupando una serie de elementos que acaban siendo los que nos hacen no dormir. No hay problema mayor que la falta de salud, por lo que, para evitarlo, debes aprender a dormir correctamente.

Repite estas palabras “no pienses» durante unos minutos, hasta que el cuerpo ya diga basta y puedas quedarte dormido. Antes de acostarte recuerda estar bien cómodo, con la calefacción a una temperatura adecuada y la ropa de cama que te permita relajarte sin pensar en el frío o en el calor.