El truco más rápido para desatascar el fregadero: el paso que lo soluciona todo en un minuto

La cocina, junto con el baño, es una de las zonas del hogar que requiere mayor atención en términos de limpieza, razón por la cual es de especial interés conocer este truco para desatascar el fregadero. Estas zonas húmedas son propicias para la proliferación de gérmenes y bacterias. En particular, el fregadero, aunque no lo parezca, es uno de los lugares más sucios de la casa. De hecho, puede acumular más microorganismos que el inodoro, lo que puede resultar en malos olores y, lo que es peor, en problemas de salud. Teniendo esto en cuenta, es esencial mantener el fregadero desinfectado. Para lograr una limpieza profunda y dejarlo impecable, existe un truco casero muy efectivo que sólo requiere un ingrediente natural: el bicarbonato de sodio. Este producto es uno de los mayores aliados para la limpieza del hogar, junto con el vinagre blanco, y ambos son de origen natural.

En primer lugar, es importante asegurarse de que no haya fugas en la grifería ni atascos en las tuberías. Para prevenir o solucionar este problema, se puede verter agua hirviendo por el fregadero, lo cual ayuda a eliminar rápidamente la suciedad. Sin embargo, la temperatura del agua no debe alcanzar los 100ºC, ya que podría ablandar las tuberías de PVC, provocando grietas o despegues que comprometen su hermeticidad. Por otro lado, el mantenimiento es clave. Evita la acumulación de restos de comida enjuagando los platos inmediatamente. Luego, limpia el fregadero con jabón y seca con papel para un brillo perfecto, y no te olvides el desagüe, usando tapones filtrantes para evitar obstrucciones. También es crucial mantener las bayetas y estropajos limpios, enjuagándolos bien y desinfectándolos con detergente lavavajillas. Estos pasos sencillos son fundamentales para tener un fregadero higiénico y libre de malos olores.

Desatasca el fregadero en 1 minuto con este truco

Para evitar que el fregadero se atasque, es esencial usar una rejilla protectora y procurar que no lleguen restos de comida al desagüe. Sin embargo, incluso con estos cuidados, es inevitable que con el tiempo se acumulen residuos en la tubería. Estos residuos se adhieren y forman una biopelícula de bacterias y suciedad que, si no se limpia periódicamente, puede dificultar el paso del agua y generar olores desagradables, especialmente en épocas calurosas, además de atraer insectos.

No esperes a que el fregadero esté completamente bloqueado para actuar. Realizar una limpieza regular del desagüe ayuda a eliminar los residuos acumulados. Para ello,un método tradicional y eficaz para mantener el desagüe limpio es utilizar bicarbonato de sodio y vinagre. Este truco es mejor realizarlo cuando la tubería no ha sido utilizada recientemente, ya que una tubería seca maximiza su efectividad.

Vierte dos o tres cucharadas de bicarbonato de sodio en el desagüe, ayudándote con una cucharilla para introducirlo bien. Añade medio vaso de vinagre (de limpieza o el más barato que encuentres) y deja que la mezcla haga espuma, la cual arrastrará la suciedad. Después de 15-20 minutos, enjuaga con agua caliente. Si el chorro del grifo no cae directamente sobre el desagüe, utiliza una jarra para verter el agua caliente, asegurando que la fuerza del agua elimine los residuos restantes.

Si el agua ya no fluye y se queda estancada, el bicarbonato no será suficiente. En estos casos, es necesario desmontar el desagüe para limpiarlo manualmente.

Vacía el mueble debajo del fregadero y coloca un cubo para recoger el agua que salga. Desenrosca el tornillo del sumidero para quitar la rejilla y limpia bien esa zona, utilizando un cepillo de dientes viejo para eliminar la suciedad acumulada. No abras el grifo mientras la pieza está desmontada, ya que el agua caerá fuera de la tubería.

Desinfección y limpieza

Para comenzar, friega bien el fregadero utilizando un cepillo y una mezcla de jabón líquido con agua. Dedica unos minutos a este procedimiento, prestando especial atención a las áreas más delicadas, como la grifería. Si el fregadero es de acero inoxidable, puedes utilizar una mezcla de bicarbonato de sodio y agua.

La grifería es una de las zonas del fregadero que más suciedad acumula. Para una limpieza efectiva y eliminar los gérmenes, utiliza agua y vinagre blanco. Para este paso, usa un cepillo de dientes viejo, ya que permitirá llegar mejor a la base del grifo y los bordes del desagüe, asegurando una limpieza profunda.

Para darle brillo al fregadero, llena una botella de spray con una mezcla de agua y vinagre a partes iguales. El vinagre blanco actúa como un desinfectante natural, eliminando eficazmente los gérmenes. Finalmente, para que el fregadero luzca limpio por más tiempo, es importante mantener una buena organización. Cambia regularmente las esponjas y cepillos, ventila la cocina para evitar malos olores y renueva frecuentemente los utensilios como alfombrillas y portacubiertos.