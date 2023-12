Todos lo hacemos y es muy peligroso: no vuelvas a comer esto si lleva un día en tu nevera

Mucho cuidado si tienes esto en la nevera, será mejor que dejes de comerlo al día siguiente, puede resultar peligroso según los expertos. En este intento de sobrevivir a la grave crisis en la que nos vemos inmersos, tirar la comida es algo que no nos podemos permitir, por lo que necesitamos en todo momento alargar de vida de esta comida si ya está hecha o al menos intentarlo. Una costumbre que puede traernos algunas consecuencias inesperadas y perjudiciales para nuestra salud. A partir de ahora, será mejor que no vuelvas a comer esto si lleva un día en tu nevera.

No comas esto si lleva un día en tu nevera

Preparar la comida en casa, comprar lo que necesitamos, son tareas que cada vez se vuelven más complicadas. Adaptar un presupuesto a unas necesidades, puede llegar a ser especialmente complicado. Con los alimentos con un precio en aumento es importante optimizar la lista de la compra.

La costumbre de cocinar de más para tener en la nevera es cómoda, ayuda a ahorrar y no tirar la comida, pero puede ser que esa costumbre nos esté poniendo enfermos. Será mejor que nos preparemos para cambiar de hábitos. Los expertos han dado un dato que ha acabado siendo lo que marque la diferencia.

Recalentar la comida no es recomendable. Aunque el ritmo de vida actual nos invita a tener todo preparado con antelación, quizás es mejor dedicar unos minutos de más. Preparando la comida al momento para poder obtener una receta mucho mejor que seguro que nos ayudará a mantenernos en plena forma. El arroz y la pasta no se pueden comer después de haber estado en la nevera más de un día.

Comer esto es peligroso si lleva un día en la nevera

Es peligroso mantener muchos días la comida en la nevera, es algo que todos sabemos y que en cierta manera debemos tener muy en cuenta. Conseguiremos un objetivo que quizás no sea el más adecuado. Ahorrar tiempo y dinero cocinando solo un día a la semana, pero el problema viene cuando queremos calentar de nuevo esos alimentos que ya se han cocinado una vez. En RAC1.cat Beatriz Robles, dietista, nutricionista y tecnóloga alimentaria afirmaba que:

“Parecen alimentos muy estables y, además, si los comes cuatro o cinco días después de haberlos cocinado, tienen prácticamente el mismo sabor. No nos damos cuenta de que pueden tener toxinas de bacillus cereus”.

Esas toxinas pueden provocar gastroenteritis, algo que nos puede perjudicar en mayor medida y es extremadamente peligroso. En lugar de cuidarnos haciendo la comida con antelación o intentando ahorrar, en realidad, estaremos intoxicando el cuerpo de una forma que quizás no esperábamos o pensábamos.

Para poder comer el arroz o la pasta el día después hay un truco que debemos seguir a rajatabla según esta especialista: “Podemos comerlos al día siguiente, siempre que los refrigeramos enseguida y los calentemos por encima de 75 °C, o nos los comamos fríos en ensalada, por ejemplo. Si los calentamos a medias, es donde está el peligro, porque no se destruyen las toxinas que se hayan podido formar”.

Ahí está el truco, si quieres aprovechar el arroz que te ha quedado, deberás calentarlo bien o directamente preparar una ensalada con ese arroz blanco que has hecho de más. Las posibilidades son enormes, pero cuidado con no calentar bien la comida después estarás enfrentándote a un mal mayor que quizás no conoces.

A partir de ahora, ya sabes cómo cocinar unos productos que quizás no son lo más adecuados para ti de la manera que los estás comiendo, según los expertos.