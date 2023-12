Todo el mundo pensaba que era el truco del siglo pero te estás cargando tu casa: no vuelvas a hacerlo

No vuelvas a hacerlo o te estás cargando tu casa, este truco viral está haciendo que en lugar de realizar una limpieza a fondo, estés acabando con la belleza de determinadas partes de tu hogar. Es importante disponer de todas las herramientas necesarias para conseguir que tu casa esté siempre perfecta. Una de las recomendaciones si tienes parquet o manchas en tus baldosas es usar vinagre, ya que es un potente limpiador que quizás no tenías en cuenta. Pero cuidado, no sirve para todos los suelos ni mucho menos.

Te estás cargando tu casa: No vuelvas a poner en práctica este truco

Hay un truco que te puede costar el suelo de tu casa o cualquier superficie con la que decidas limpiar con él. Los grandes gurús de la limpieza, en especial en redes sociales, no han dudado en poner en práctica un truco que puede cambiarlo todo. Es gracias a un ingrediente que acabará siendo el que marque la diferencia, el vinagre.

Este elemento se ha empleado desde siempre como limpiador natural. Tiene los elementos necesarios para conseguir que nuestra casa quede siempre perfecta y esté limpia. O, al menos, eso es lo que creíamos hasta que descubrimos que dependiendo de los materiales con los que la mezclamos, podemos acabar en una situación complicada.

Al final de este proceso encontraremos una manera de limpiar correctamente, reconociendo las propiedades de este vinagre que debe incluirse bien en las rutinas de nuestro día a día. Para lograr que nos queden unos suelos y baldosas sin manchas, hay que tener en cuenta con qué elementos hay que poder mezclarlos.

El mármol o el granito, todo lo que son materiales naturales pueden verse afectados por este vinagre. Teniendo en coste de estos elementos y la inversión que quizás has tenido que realizar con la compra de estos productos, usar vinagre es cargarte la casa y el presupuesto de la mano de un tipo de producto de crees que limpia, pero no es así.

El vinagre lo puedes usar con un la madera y las baldosas

Siempre puedes empezar a cuidar tus suelos gracias a una combinación de elementos que seguro que te beneficiarán. El vinagre le va de maravilla al parquet, la madera puede quedarte como los chorros del oro. Mezcla con agua templada y aplica siempre que lo necesites. Verás brillar tus suelos y disfrutarás de una casa mucho más limpia.

También puedes usarlo en los cristales o en las copas y vasos. El vinagre eliminará cualquier mancha que haya quedado. Puedes probar sus efectos añadiendo un chorrito cuando laves estos elementos en el fregadero, verás como el poder de este potente limpiador se percibe nada más dejar atrás este elemento que puede acabar siendo el que marque un antes y un después. Pero cuidado, no pongas vinagre en el lavavajillas o puedes ver como acaba perjudicando de forma seria a este electrodoméstico. Lo estás dañando en lugar de ayudar a que quede más limpios los platos y vasos.

Estos son algunos de los peligros del vinagre, el limpiador viral del momento que no es tan bueno como parece sino más bien todo lo contrario. Es un buen aliado de una limpieza total, pero cuidado, no sirve para todo, hay que tener en cuenta que hay algunos electrodomésticos y superficies para los que acabará siendo peor de lo esperado.

Las consecuencias de este vinagre acabarán no solo no dejando nada limpio, sino creando manchas sobre superficies que no son nada buenas.