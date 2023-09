Los tatuajes ponen en riesgo tu salud. Los expertos por fin se pronuncian a esta afirmación

Los tatuajes, una forma de expresión artística y personal, han cobrado una inmensa popularidad en España en los últimos años, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Sin embargo, a medida que la fiebre por los tatuajes se ha expandido, también ha aumentado la preocupación sobre los posibles riesgos que estos pueden plantear para la salud. Pero ¿existen realmente riesgos? Los expertos por fin se pronuncian ante si los tatuajes son o no un riesgo para la salud y su respuesta es clara.

Los expertos hablan sobre los tatuajes y su riesgo para la salud

¿Son los supuestos riesgos que tienen los tatuajes sobre la salud reales o simplemente una leyenda urbana? Abordar esta pregunta es esencial dado el creciente número de personas que optan por tatuarse. Si bien existen ciertas contraindicaciones, en general, los tatuajes son una práctica segura en nuestro entorno cuando se realizan en estudios autorizados y sometidos a los controles sanitarios necesarios.

Miguel Quintáns López, copropietario de Nora Tattoo en Santiago de Compostela, destaca que existe mucha desinformación en torno a los riesgos de los tatuajes y enfatiza que, en la actualidad, no suponen un problema para la salud en nuestro entorno. Esta opinión es respaldada por Donís Muñoz Borrás, especialista en Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología de Valencia, quien afirma que los tatuajes no representan un problema de salud en la actualidad.

Según José Carlos Moreno, presidente de honor de la Academia Española de Dermatología y Venereología, y Eduardo Fonseca Capdevila, jefe del Servicio de Dermatología del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), la principal precaución es acudir a centros acreditados que cumplan con las medidas de asepsia y seguridad requeridas por las autoridades sanitarias. Ambos expertos coinciden en que, dado el alto volumen de personas tatuadas en España, los problemas relacionados con los tatuajes son bastante raros.

Los cuidados básicos para el tatuaje

En España, los estudios de tatuaje están sometidos a controles estrictos y utilizan material esterilizado y desechable. Esto ha contribuido a que los riesgos de infecciones o transmisión de enfermedades, como la tuberculosis o la hepatitis, sean mínimos. Sin embargo, es esencial seguir cuidados posteriores adecuados, manteniendo el tatuaje limpio e hidratado durante el período de curación, que puede variar según el tamaño y la ubicación del tatuaje.

¿Pueden los tatuajes provocar cáncer?

Uno de los mitos asociados a los tatuajes es la creencia de que pueden causar cáncer debido a la acumulación de pigmentos en los ganglios linfáticos. Aunque estudios han demostrado la presencia de pigmentos en los ganglios linfáticos de personas tatuadas, no hay evidencia científica que sugiera que esto cause algún tipo de patología, incluido el cáncer de piel. Además, no se han registrado casos de quemaduras durante resonancias magnéticas relacionadas con los tatuajes.

La relación con las punciones lumbares

La relación entre los tatuajes y las punciones lumbares es un tema más controvertido, ya que algunos pigmentos podrían ingresar al líquido cefalorraquídeo. Aunque esta posibilidad es una hipótesis, no se ha reportado ningún caso de este tipo en la literatura médica mundial. Además, para donaciones de sangre y órganos, solo es necesario esperar el período de ventana después de hacerse un tatuaje.

A pesar de la seguridad general de los tatuajes, existen algunas contraindicaciones, como enfermedades cutáneas, sistémicas, anticoagulación, embarazo o cicatrización anormal. Sin embargo, no hay limitaciones relacionadas con la edad o la ubicación en el cuerpo, y las personas con tatuajes extensos no parecen tener un mayor riesgo de salud.

El riesgo por la Covid-19

Por último, en tiempos de la epidemia de Covid-19, los estudios de tatuaje deben tomar precauciones adicionales, como el uso de mascarillas FFP2 o FFP3, para garantizar la seguridad de los tatuadores y los clientes.