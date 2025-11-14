Si tuviera que reformar mi cocina le copiaría esta idea a Paula Echevarría y Miguel Torres

Paula Echevarría y Miguel Torres tienen una cocina con un estilo que sería el que elegiría si tuviera que reformar mi cocina. Dicen los expertos que te debes enamorar de tu cocina, algo que a veces cuesta un poco más, no es un amor a primera vista, sino que se va gestando con el paso del tiempo. Sobre todo, cuando empiezas a sumar y sumar, a medida que vas incorporando esos extras que tanto te gustan, te das cuenta, de que ese amor es imposible.

La cocina es una de las estancias de la casa en la que más dinero vas a invertir, algo que no se puede cambiar, con lo cual, es mejor que lo gastes sabiendo que será la que tú quieras. De lo contrario, te pasarás años y años, viendo una cocina que no te gusta. Siempre hay un detalle que te hará sentir esa chispa especial, quizás esta cocina de influencer te hará descubrir que, con un sencillo toque personal, nace el amor por esta habitación en la que vas a pasar mucho tiempo. Esta idea merece la pena que la copiemos de inmediato.

Esta idea de Paula Echevarría y Miguel Torres hay que copiarla

Los famosos no tienen problemas de presupuesto, pueden permitirse todo lo que esté en la tienda de cocinas y mucho más. En su caso, el principal problema al que se enfrentan es no ser iguales que el resto. Buscan ese punto que les hará destacar y en una cocina no siempre es fácil.

Puedes tener los materiales más lujosos o esos dispositivos que nadie más tiene, pero si no cuentas con un diseño que sobresalga del resto, acabarás teniendo la misma cocina que todos los demás. Un diseñador de cocinas sabe qué ofrecer para romper moldes y crear una cocina de esas que no has visto nunca.

Es tan simple como tener un punto, un detalle, algo que hará recordar esa cocina. Seguramente verás cientos de ellas antes de decidirte por la que quieres que sea tuya, pero cuando ves algo que te gusta, lo vas a recordar y anotar de inmediato.

Miguel Torres y Paula Echevarría cuentan con un detalle que hace que todo el mundo se fije en él. Algo que no siempre es fácil, pero merece la pena que lo tengamos en nuestro poder desde ahora mismo.

Si tuviese que reformar mi cocina pondría esto

El papel de pared es una tendencia que vuelve con fuerza y lo hace también en la cocina. Antes que nada, debes tener en cuenta que es papel que ha sido diseñado para aguantar la humedad y es fácil de limpiar, con lo cual, estará a salvo de niños y de salsas.

Ese detalle que estás buscando no cuesta dinero. Podrás cambiarlo si te cansas de él y te dará como resultado una cocina nueva por unos euros. Es un punto focal que Paula y Miguel no han dudado en incluir en una cocina que podría ser aburrida o como las demás que has visto, pero con un estampado tropical rompe con todo.

Los expertos de l’antic Colonial nos dan en su blog algunos consejos para introducir de forma inmediata este papel de pared en nuestra cocina: