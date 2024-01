La polémica tradición de un pueblo portugués que regala cigarrillos a los niños

Un pueblo portugués regala cigarrillos a los niños el día de los Reyes Magos, momento del año en el que todos pueden fumar. Las tradiciones de todo el mundo pueden ser especialmente chocantes cuando se trata de un hecho que es ilegal en todas las partes del mundo. Los niños no pueden fumar ya que se trata de un elemento que puede causar adicción y que además es extremadamente perjudicial para su salud. Por lo que, las imágenes de este pueblo de Portugal han dado la vuelta al mundo.

La tradición de un pueblo portugués que escandaliza al mundo

El día de Reyes en España es especial porque a los niños le llegan sus juguetes… y en Vale de Salgueiro porque les llegan tabaco. En este pueblo de Portugal pueden salir a comprarlo y fumárselos sin restricción. También es tradición que sus familiares se los den directamente. pic.twitter.com/IoBBCDrSxe — Álvaro Rey (@mrbrwnn) January 7, 2024

Hace unos días, un pequeño pueblo de Portugal acabó siendo viral en redes sociales ante una tradición que pone los pelos de punta. Los niños de todo el mundo reciben regalos en Navidad, en los países de tradición cristiana son los Reyes Magos los que llegan para darle regalos al recién nacido y de paso a todos los niños.

Pero lo que pasa en este lugar del mundo, es que, además de regalos, les traen cigarrillos. Si tenemos en cuenta que a principios del siglo XX no era tan terrible como ahora. Es decir, había niños cuando apareció el tabaco que fumaban. Algunos mayores, empezaron a fumar con 12 años en unos tiempos distintos a los actuales.

En aquellos días no se habían descubierto todas las enfermedades que causaba el tabaco. Hoy en día es una de las primeras causas de cáncer de pulmón, aunque fumar no implica tener este tipo de cáncer y no fumar significa librarse, hay más posibilidades de acabar generando este tipo de enfermedades.

Hace unos años se fumaba en todos los espacios, hasta en una visita al médico, el propio doctor podía hacerse un cigarrillo mientras nos explicaba algunos buenos hábitos Por no hablar de lo incomodo que resultaba viajar en un vagón de tren de fumadores o en un autobús. Sin restricciones de fumadores, el humo estaba en todas partes, ahora están delimitadas las zonas y cada vez hay menos espacios cerrados con humo, más allá de las propias casas de aquellos que fuman. La legislación así lo marca, pero parece que en Portugal se la saltan de una forma que ha conmocionado al mundo.

No solo fuman, sino que incitan a los niños a hacerlo. Les permiten fumar y son los mismos adultos los que les proporcionan los cigarrillos y les enseñan a cómo hacerlo.

Polémica tradición de regalar cigarrillos a los niños

Vale de Salgueiro, en Mirandela, al norte de Portugal es el pueblo de poco más de 300 habitantesen el que los niños pueden y deben fumar el día de Reyes Magos. El 5 y el 6 de enero los niños pueden comprarse tabaco y fumar sin restricciones, es tradición que las familias fumen unidas.

Caldos Cadavez el alcalde del municipio en 2019 explicó el origen de esta tradición tan polémica: «La fiesta de Reyes es una fiesta religiosa de nuestro santo patrono. Es la tradición de la emancipación de los niños que se convierten en adultos. A los 14 o 15 años, fumaban un cigarrillo y como se decía en el pueblo, ya eran hombres».

Por lo que el tabaco se convierte en un elemento de transición y de cambio, desde los inicios del año hasta que cumplen una edad en la que ya pueden fumar y pasan a ser hombres o mujeres adultos. Se trata de una fiesta de lo más polémica que ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales.

No es la primera vez que vemos estas imágenes que año tras año sorprenden el mundo, pero sí que es una de esas estampas que hoy en día hace daño. Especialmente sabiendo que estos niños pueden acabar siendo fumadores de adultos con todos los problemas de salud a los que se asocia el ser fumador.

Es una costumbre que está perjudicando la salud de los más pequeños que siguen estas tradiciones de un pueblo en el que parece que este tipo de festividades están muy arraigadas. Es un cambio de ciclo que puede acompañar a ciertos malos hábitos que no debería de transmitirse a los más pequeños.

Este municipio de Portugal opta por una tradición que pone en riesgo a los menores y que genera una gran variedad de críticas en redes sociales. Todo el mundo está pendiente de una serie de elementos que sorprenden al mundo. Cuando el tabaco está más perseguido y se conocen más sus efectos, es el momento de acabar con este tipo de tradiciones.

Se pueden sustituir por cigarros de chocolate como hacen en otros lugares del mundo. Sería una manera de mantener la tradición sin necesidad de inhalar humo o coger malos hábitos. Hay opciones para mantener las costumbres sin hacerse daño.