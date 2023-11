Nunca hagas esto si quieres que te suban el sueldo: los errores que te pueden jugar una mala pasada

Los errores que te pueden jugar una mala pasada si quieres que te suban el sueldo, hay cosas que no debes hacer pase lo que pase. Los expertos advierten de que hacerse con este ansiado dinero de más a final de mes, puede acabar siendo un fracaso. Todo dependerá de la manera en la que empieces a negociar o realices la charla que debería llevarte a cobrar más, aunque puede que no sea así. Esto es lo que no debes hacer si quieres que te suban el sueldo a final de mes.

Estos errores pueden evitar que te suban el sueldo

Uno de los motivos principales para que acaben subiéndote el sueldo es que tienen miedo de perderte. Con otra oferta sobre la mesa, es importante que tengas la ansiada charla que debería llevarte a cobrar el dinero que te mereces a final de mes. Uno de los primeros errores que el trabajador comete, es no mostrar la fidelidad a la empresa que le gusta ver a todo jefe. Es importante hablar de esa nueva oferta, pero hacerlo en pasado o como punto de partida ante una continuidad en la empresa actual. Ser fiel a la empresa es lo primero que debes mostrar ante una negociación de este tipo.

Pon siempre todas las cartas sobre la mesa. No puedes pedir un aumento sin tener toda la información. Dales los números que demuestran lo profesional que eres. Por un lado, el aumento de productividad o las ganancias que has estado generando, ya sea a través de clientes o de proyectos que han acompañado estos días pasados. Por el otro, debes tener muy claro hasta dónde quieres llegar, pon una cifra de ese aumento o parecerá que no tienes interés por conseguirlo. Es importante poner cifras reales y concretas en toda negociación.

No reveles la información antes de tiempo. Si vas por la oficina diciendo a todo el mundo que o te suben el sueldo o te vas, seguro que al final de la semana, estarás recogiendo tus cosas. La negociación por un aumento de sueldo solo es cosa tuya y de tus jefes, nadie más tiene porque saber la situación en la que te encuentras.

Si evitas estos errores, tienes más posibilidades de conseguir ese aumento que te llevará a la cifra que quieres ver llegar a tus cuentas a final de mes.