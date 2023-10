No vas a volver a ponerte la ropa nueva sin lavar: el duro mensaje de una dependienta

¿Cuántas veces has comprado una prenda de ropa y te la has puesto sin lavarla antes? Seguramente muchas, pensando que es nueva y que no tiene nada malo. Sin embargo, quizás sea algo que debas replantearte. Y más si hacemos caso al duro mensaje que ha lanzado una dependienta y que provocará, que no vuelvas a ponerte la ropa nueva sin lavar.

No vas a volver a ponerte la ropa nueva sin lavar

En realidad, no existe un solo motivo por el debamos lavar la ropa nueva que acabamos de comprar, sino que son tres razones muy concretas, que ha dado a conocer una dependienta de Inditex. Lo ha hecho a través de su cuenta de TikTok @Therrodriguez y su mensaje, se ha hecho viral.

La primera razón tiene que ver con los probadores. Según Esther Rodríguez, la dependienta en cuestión, hay gente con mala higiene o incluso con enfermedades como la sarna que se prueba la ropa y luego la deja en el perchero. Además, hay personas que tiran la ropa al suelo y la pisan en el probador, ensuciándola y arrugándola. Por eso, nunca sabes en qué estado está la prenda que te llevas a casa.

La segunda razón es que hay ropa que la gente compra y luego la devuelve. Esto es algo que las dependientas saben muy bien, y Esther lo confirma. Dice que esa ropa a veces “huele a tabaco o tiene pelos de gato”, lo que indica que alguien se la ha puesto antes. Así que si compras una prenda que ha sido devuelta, en realidad la estás adquiriendo usada.

La tercera razón tiene que ver con la propia logística de la tienda. La dependienta explica que aunque la ropa está en almacenes y cada una con su bolsa, a veces esa bolsa se rompe y las prendas acaban acumulando polvo. Esto puede provocar alergias o irritaciones en la piel si no lavas la ropa antes de ponértela.

Estas son las tres razones por las que deberías lavar la ropa nada más comprarla, según el duro mensaje de una dependienta de Zara. Si quieres evitar problemas de higiene y salud, sigue estas pequeñas pautas para lavar prendas “nuevas” o que acabas de comprar:

Lee siempre las etiquetas de las prendas para saber cómo lavarlas correctamente. En el caso de que sea posible, lava la prenda a 60 ºc para asegurarte de que eliminas bien cualquier bacteria que pueda tener la ropa.

correctamente. En el caso de que sea posible, lava la prenda a 60 ºc para asegurarte de que eliminas bien cualquier bacteria que pueda tener la ropa. Separa la ropa por colores y tejidos para evitar que se destiñan o se estropeen.

Usa un detergente suave y un programa de lavado adecuado para cada tipo de prenda.

para cada tipo de prenda. No uses lejía ni suavizante si no es necesario, ya que pueden dañar los tejidos o dejar residuos.

ya que pueden dañar los tejidos o dejar residuos. Seca la ropa al aire libre o en una secadora, según las indicaciones de la etiqueta.

Siguiendo estos consejos, podrás disfrutar de tu ropa nueva sin riesgos ni sorpresas. Y recuerda, siempre lava la ropa tras comprarla, por mucho que te guste cómo te queda.